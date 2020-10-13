Ankara Kuaför Fiyatları 2021 - Ankara Berber Fiyatları

Tüm dünya genelinde etkisinin gösteren Korona virüsün yayılması ile beraber Türkiye'de de çeşitli tedbirler alınmıştı. Salgınla mücadele yerinde camiler, okullar ve birçok iş yeri de kapatılmıştı. Kuaför ve berber salonları da Korana virüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı kapatılan iş yerlerinden biri olmuştu.

Korona virüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesi ile beraber birçok iş yeri ile beraber kuaför salonları da açıldı. Kuaför salonlarının yeniden açılması ile çalışma saatleri ve fiyatlar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Pandemi sürecinde kuaföre gidemeyen vatandaşların birçoğu bakımlarını kendileri yapmak durumunda kaldı. Bu sebeple kuaförlerin açılması merakla beklendi. Kuaförlerin açılması ile birlikte de çalışma şartları, saatleri ve fiyatlar araştırılmaya başlandı.

Ankara'da Kuaför ve Berber Fiyatları Zam Mı Aldı?

Korona virüsle mücadele sürecinde normalleşme dönemine girilmesi ile açılan berber ve kuaförlere %40 oranında tam geldi. Uzun süre kapalı kalan iş yerlerinin toparlanmasına yönelik yapılan zam Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu tarafından açıklandı. 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberler işlemleri %40 zamla yapacak. Kuaför ve berber salonları zam almalarına rağmen açıldıkları günden itibaren dolmaya başladı.

Ankara'da Kuaför ve Berber Çalışma Saatleri Değişti Mi?

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da kuaför ve berberler %40 zam yaptı. Yapılan zamla beraber çalışma saatleri ve şartları da açıklandı. Kuaför ve berberlerin çalışma şartları tüm Türkiye'de eşdeğer şekilde yürütülecek. Bu şartlar İçişleri Bakanlığı tarafından iş yerlerine gönderilen genelge ile açıklandı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre kuaför ve berber salonları randevu sistemi ile çalışacak. Salonda en fazla bir müşteri bekleyebilecek. Bunlarla beraber yan yana koltuklarda herhangi bir işlem de gerçekleştirilmeyecek.

Kuaför ve berber salonlarının çalışma şartları ile ilgili bir düzenleme de mesai saatleri ile ilgili oldu. Genelgeye göre Türkiye genelindeki kuaför ve berberler akşam saat 21.00'dan sonra açık kalmayacak. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 olarak belirlenen mesai dışında kuaför salonları açılmayacak.