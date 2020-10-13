Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel oldu! Abdullah Yüksel Kimdir?

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığına Temmuz ayında atanan Ahmet Yiğit Yıldırım göreve başladıktan sonra başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Emsali olmayan bir eğitim yuvası, halis bir kültür kurumu ve Dünya’nın en büyük gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocaklarının çalışmaları gençler tarafından yakından takip edilmektedir.

İzmir'de "İstiklal için Kararlılık Yürüyüşü" düzenlemişti

İzmir'de, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklal için Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenmiş ve basında çok ses getirmişti. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Yüce Türk milletinin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve adalar üzerindeki hakları bütün dünyaya haykırmak olduğunu söylemişti.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığına Abdullah Yüksel atandı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Ankarada yapılan bayrak değişimini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yıldırım sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ankara Ülkü Ocakları Başkanlığına Abdullah Yüksel atanmıştır. Yeni görevinde muvaffakiyetler diler görevini devreden İlker Darıcı ve geçmiş dönemlerde Ankara Ülkü Ocakları başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim."

Ankara Gölbaşında yaşayan ve daha önce Ülkü Ocaklarında birçok kademede görev yapan Ülkü Ocakları yeni Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel yapılan törenle yeni görevine başladı.