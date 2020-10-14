Ankara Kalesi’nde Bir Çift Mavi Göz: 13 Ekim Başkent’te Coşkuyla Kutlandı

Ankara’nın Başkent oluşunun 97. yıl dönümü bu yıl renkli kutlama programlarına sahne oldu. Anıtkabir ziyaretinin ardından Türk Tarih Kurumu’nda düzenlenen programa katılan Başkan Yavaş, “Ankara’mız ilelebet Cumhuriyete yakışır bir Başkent olacak” dedi. Raylı sistemlerdeki vagon tutamaklarına Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtıldığı künyeler yerleştirilirken, Ankara Metrosu’nda Ankara Marşı da çalındı. Büyükşehir Belediyesi, cadde ve bulvarları billboardlar, Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı. Gençlik Parkı Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen Mehmet Üçer ve Orkestrası’nın müzik dinletisi ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Ankara Kalesi gece boyunca Atatürk’ün gözleri ve fotoğraflarıyla ışıklandırıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Anıtkabir’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kulübü Derneği’nin katkılarıyla Türk Tarih Kurumu’nda (TTK) düzenlenen “Ankara’nın Başkent Oluşunun 97. Yıl Dönümü Etkinlikleri”ne de katıldı.

BAŞKAN YAVAŞ: “ANKARA’MIZ İLELEBET CUMHURİYETE YAKIŞIR BİR BAŞKENT OLACAK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özarslan’ın katıldığı programda konuşan Başkan Yavaş, önemli değerlendirmelerde bulundu:

“Belgeselden de gördük ki Ankara nereden nereye gelmiş. Çubuk Barajı’nı tekrar eski haline getirmek için çalışmalara başladık. Bu çalışmalar sırasında da bazı belgelere rastladık ki… Gerçekten çok zor şartlarda Ankara Başkent olmuş ve bugünlere gelmiş. Bize düşen de bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Başkent yapıp bize emanet ettiği Ankara’mızı inşallah dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek. Bunun için de inşallah Cumhuriyetimizle ilelebet yaşayacak diyorum. Başkentimizden bu Cumhuriyete yakışır şekilde ilelebet Başkent olacak diyerek bu toplantıyı tertip eden emeği geçen ve katılan herkese saygılarımı sunuyorum.”

Sosyal medya hesapları üzerinden Ankara’nın Başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele yıllarına ait görüntülerin yer aldığı bir video da yayımlayan Başkan Yavaş, “Mustafa Kemal Paşam; Siz, Yiğit Seymenlerin Türk yurdu Anadolu’nun bu kadim şehrine inandınız. İnancınızın gururunu taşıyarak ve hedeflerinize sahip çıkarak yürüyoruz. Cumhuriyetimizin ebedi kalesi size minnettardır. Ankara’mızın Başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun” dedi.

BAŞKENT TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI, METRO’DA ANKARA MARŞI YANKILANDI

Büyükşehir Belediyesi 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu nedeniyle kentin cadde ve bulvarlarını Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Billboardlarla şehri, afişlerle de toplu taşıma araçlarını donatan Büyükşehir Belediyesi, farkındalık projelerinden birini de 13 Ekim’de hayata geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla AnkaraAks Sosyal Girişimi tarafından hazırlanan ‘Metro Künye Projesi’ ile Ankara’nın kültürel mirası, yapıları ve heykellerinin tanıtıldığı künyeler raylı sistemlerdeki tutamaklara yerleştirildi.

Metro İstasyonu’nda “Ankara Marşı” ile karşılanan Başkentliler vagonlara bindiklerinde de bir başka sürprizle karşılaştılar. Vagonlara yerleştirilen bilgilendirici tutamakları okuyan vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Cemre Gökpınar (AnkaraAks Kurucusu): “Ankara’nın Başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle bu proje kapsamında güzel bir hatırlatma yapmak istedik. Tasarladığımız künyelerle beraber Ankara’nın kültürel mirasını taşıdığı değerleri, binaları ve heykelleri metroda halkın bilgileneceği şekilde tasarladık. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte bu projeyi yürüttük. Bunun gerçeğe dönüşmüş olmasından dolayı son derece mutluyuz.”

-Zeynep Ünsal: “Ankara’nın kültürel ve tarihi yerlerini anlatan bu tanıtıcı kartlar çok anlamlı ve güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Aysu Kuştaş: “Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerinin anlatıldığı bu projeyi çok anlamlı ve başarılı buluyorum. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Berkutay Coşkun: “Ankara’da daha önce farkına varmadığım tarihi ve kültürel yerleri tanıtıcı kartlar sayesinde öğrenmiş oldum. Böylesine anlamlı bir projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.”

-Bekir Altekin: “Büyükşehir Belediyesinin böyle bir günde Başkent’in tarihi ve kültürel yerlerini tanıtıcı kartlarını bastırması çok anlamlı. Böylece vatandaşlar nerede yaşamış olduğunu ve tarihi yerleri öğrenmiş olacak.”

-Elif Dilan Nadir: “Çok anlamlı ve başarılı bir proje olmuş. Emeklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

CANLI YAYINDA KONSER

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı 13 Ekim’i Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlediği konser programıyla taçlandırdı.

97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şef Mehmet Üçer ve Orkestrası’nın verdiği konser Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı. Sınırlı sayıda seyirciye açık olan salonda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturan vatandaşlar, Doç. Dr. Okan Murat Öztürk’ün sohbetini ve bağlamasıyla eşlik ettiği konser ile Ankara Seymenlerinin Karaşar Zeybeği oynadığı konseri büyük bir keyifle izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Öztürk düzenledikleri kutlama programıyla pandemi süreci nedeniyle sınırlı sayıda seyirci davet edebildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Ankara'nın Başkent oluşunun 97. yılı münasebetiyle Member Müzik Topluluğu, Ankara türkülerinden oluşan bir repertuvar hazırladı. ABB TV üzerinden yayınladık. Ankaralılar ve bizi canlı yayından izleyen seyircilerimiz umarım beğenmişlerdir. Salonumuzu da maske ve mesafe kurallarına uygun olarak düzenledik.”

Konserde eski Ankara türkülerine eşlik eden Başkentliler, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Aylin Kahraman: “Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümünde böyle bir konserde olduğum için mutluyum. Bu organizasyonu düzenlediği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Ayşe Soysal Topal: “Şu korona günlerinde çok iyi oldu bu konser. Bizler de sosyal mesafe kurallarına uyarak konseri izleme fırsatı bulduk. Mehmet Üçer hocamızı zaten çok beğenerek izliyoruz. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”

-Yasemin Gül Tarım: “Uzun zamandır böyle konserlere hasrettik, bekliyorduk. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum, umarım devamı gelir. Umarım daha çok konserler izleriz.”

-Mustafa Tarım: “Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz, böyle güzel etkinlikler düzenlediği için. Gerçekten keyif alarak izledik.”

ANKARA KALESİ’NDE BİR ÇİFT MAVİ GÖZ

Büyükşehir Belediyesinin akşam saatlerinde ise Başkentliler için hazırladığı bir başka sürpriz de Ankara Kalesi’nde gerçekleşti.

Ankara'nın Başkent oluşunun 97. yılında unutulmaz bir görsel şölene imza atan Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini ve fotoğraflarını Ankara Kalesi’ne yansıtarak ışık şovu yaptı. Kentin birçok noktasından görülen ışıklı gösteri Başkentlilerden tam not alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından akşam saatlerinde yaptığı videolu paylaşımda, “97 yıl önce bir çift mavi göz, Türk milletinin yeni başkentine inançla bakıyordu. Bugün yine Cumhuriyet’in Kalesi’nden bizi seyrediyor. Bu inanç dolu gözlere olan borcumuzu adalette, refahta, mutlulukta dünya ile rekabet eden bir Başkent inşa ederek ödeyeceğiz” dedi.