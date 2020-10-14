Başkan Demirel, Türk Tarih Parkı ve Müzesi’nde incelemelerde bulundu - Ankara

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Türk Tarih Parkı ve Müzesi’nde incelemelerde bulundu, çalışmaları yerinde denetledi. Tüm detaylarla yakından ilgilenen Demirel, “Türk dünyasında başka örneği bulunmayan projemizde Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarih heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunuyoruz. Böyle örnek bir projeyi ilçemize Ankara'mıza, Türk dünyamıza kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.

EŞSİZ BİR ESER OLACAK

Etimesgut Belediyesi tarafından inşa edilen Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşaatı devam ediyor. Başkan Demirel proje alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demirel, Tarihçi akademisyenlerden oluşan Akademik Çalışma Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tarihi bilgi ve belgelere dayalı olarak yürütülen çalışma tamamlandığında Türk tarihi eşsiz bir esere kavuşacağını söyledi.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

Demirel projeyle ilgili şunları kaydetti: "Ergenekon'dan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar tarihimizdeki dönüm noktalarını oluşturduğumuz alanlarla, heykel, rölyef, anıt ve tarihi vesikalarla anlatacağız. Göktürk Devleti alanımız, 1453 Fetih Alanımız, 17 Büyük Türk Devletleri Alanımız, Büyük Türk Düşünürleri Alanımız, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanımız, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanlarımız ve Kurtuluş Savaşı Alanımız ve Çanakkale Savaşı Alanımız, 7 bin metre karelik kapalı müzemiz, Müze içerisinde 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek".