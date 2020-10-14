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- 14 Eki 2020 - 10:43 G: 14 Eki 2020 - 11:06

Ankara’nın Başkent oluşunun 97. Yıldönümü Mamak’ta Ankara Türküleri ile kutlandı

.Ankara’nın Başkent oluşunun 97. Yıldönümü Mamak’ta Ankara Türküleri ile kutlandı. Mamak Belediyesi tarafından 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde Ferfene Gecesi düzenlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’nın Başkent oluşunun 97. Yıldönümü Mamak’ta Ankara Türküleri ile kutlandı. Mamak Belediyesi tarafından 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde Ferfene Gecesi düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kutlama programına AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Ankaralılar Derneği Mamak Şube Başkanı Osman Emir, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı.

Kuruluşun ve kurtuluşun başkenti Ankara’nın tarihi geçmişine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Millî Mücadele’nin sevk ve idare merkezi olarak üstlendiği başkentlik vasfını ve sorumluluğunu o günden bu yana büyük bir onurla taşıyan Ankara’nın, başkent oluşunun 97. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Millî Mücadele’yi zaferle taçlandırma yolunda sevk ve idare merkezi olan ve bu görevini 97 yıl boyunca başarıyla yerine getiren başkent Ankara, 15 Temmuz gecesi de milletimizin gösterdiği dayanışma ve kararlılık azmiyle, darbecilere geçit vermemiş; millet iradesinin gücünü anlamayanlara tarihî bir ders vermiştir. Ülkemize 97 yıldır Başkentlik yapan Ankara’nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum.Başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve şükranla anıyorum” dedi.

97 yıllık gurur

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program kapsamında, Ankara Seymenlerinden oluşan Ferfene ekibi sahne aldı. Seymenler türküleri ve dansları ile ayakta alkışlandı. "Ferfene gecesinin" Ankaralı erkeklerin zaman zaman geçmişte müstakil konutlarında bir araya gelerek eğlendikleri, sohbet ettikleri, çalıp söyledikleri ve oynadıkları unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olduğunun belirtildiği gecede Ankara'nın Türküleri, halk dansları sahnede canlandı.

14 Eki 2020 - 10:43 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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