Ankara Pursaklar'da Eğimli Arazilerde Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi

Pursaklar Belediyesi, tehlikeli bölgeleri düzenleyerek ilçeye yeşil alanlar kazandırıyor.

Pursaklar Belediyesi'nin tehlike oluşturan alanlarda gerçekleştirdiği çevre düzenleme çalışmaları ile mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

Belediye ekipleri tarafından, ilçede vatandaşlara yeni nefes aldıracak projeler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve öneriler üzerine çalışmalarına yön belirleyen Başkan Ertuğrul Çetin, tehlike oluşturabilecek alanlarda yapımı devam eden çevre düzenlemelerini yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

‘‘İnsan sağlığı ve çocuklar için tehlike oluşturan alanları düzenliyoruz’’

Doğayı seven ve koruyan nesiller yetiştirmeyi istediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İnsan sağlığı ve çocuklar için tehlike oluşturan alanları düzenleyerek, hemşehrilerimize yeni sosyal alanlar kazandırıyoruz. Şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz çevre düzenlemesi ile tehlike arz eden alanlarımızda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız tamamlandıktan sonra güzel bir rekreasyon alanı olacak. İnşallah bu çalışmaları en kısa sürede sonuçlandırarak mahalle sakinlerini çok güzel bir alana kavuşturacağız" dedi.