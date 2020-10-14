Işıklar Yanıyor Ne Demek? AYM Kapatılacak Mı?

Anayasa Mahkemesinin ışıkları açık fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ile AYM'yi Türkiye'nin gündemine oturttu. Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını sosyal medya hesabından "ışıklar yanıyor" mesajı ile beraber paylaşması kullanıcılardan büyük tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı çıkması ile Türkiye gündemi çalkalanmıştı. Bu olayın üzerine toplantı yapacağı söylenen Anayasa Mahkemesi dün yeni bir olayla gündeme oturdu.

Işıklar Yanıyor Ne Demek? Neden Tepki Topladı?

Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafı Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım tarafından sosyal medyada "ışıklar yanıyor" mesajı ile paylaşıldı. Türkiye'nin eski günlerinde yaşanan " genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajı ile benzetilen bu paylaşım büyük tepki topladı.

Türkiye'de 1960'lı yıllarda darbe olup olmayacağını Genelkurmay binasının ışıklarına bakarak tahmin edilirdi. Darbe söylentilerinin çıktığı dönemlerde basın mensupları her zaman Genelkurmay binasının ışıklarını kontrol ederdi. Işığın yanıyor olması ise darbe yapılacağı anlamına gelirdi. 12 eylül darbesinin mimarı Kenan Evren bu algıyı bildiği için ön cephede ışık yakmamış planlarını Genelkurmay binasının arka odalarında yapmıştır. 28 Şubat darbesinde ise hükümete mesaj vermek amacı ile darbeden önce Genelkurmay binasının ışıkları bilerek açık tutulmuştur. Türkiye'de sık darbelerin yapıldığı dönemde bir mesaj haline gelen "ışıklar yanıyor" söylemi bu sebeple büyük tepki topladı.

Anayasa Mahkemesi Kapatılacak Mı?

Engin Yıldırım'ın tepki toplayan skandal paylaşımı "ışıklar yanıyor" vatandaşların ciddi tepkilerine yol açtı. Bu paylaşımdan sonra kullanıcılar AYM'nin kapatılmasını talep etmeye başladı. Işıklar yanıyor paylaşımdan sonra AYM'nin kapatılmasına yönelik birçok paylaşım yapıldı. Kullanıcılar AYM üzerinden yapılan ve darbe dönemlerini anımsatan paylaşıma hiç hoş yaklaşmadı.

Engin Yıldırım'ın skandal paylaşımına İçişleri Bakanlığı'ndan da gönderme geldi. İçişleri Bakanlığı " ışıklarımız hiç sönmüyor" şeklinde imalı paylaşımda bulundu. Engin Yıldırım'ın bu paylaşımın ile ilgili ne yapılacağı ve AYM'nin gidişatının ne olacağı konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.