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- 14 Eki 2020 - 14:30 G: 14 Eki 2020 - 14:41

Ankara Kira Artış Oranları Ne Kadar? Kiraya Ne Kadar Zam Yapılır?

Korona virüs salgını sebebi ile ekonomik olarak tüm vatandaşlar zor günler yaşıyor. Bu süreci daha iyi geçirmek isteyen ev sahiplerinin aklı ise kiraya zam yapmakta. Kira sözleşmesinin yenilenmesi durumunda yapılabilen zamların ne kadar olacağı yasal olarak belirlenir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Korona virüs salgını sebebi ile ekonomik olarak tüm vatandaşlar zor günler yaşıyor. Bu süreci daha iyi geçirmek isteyen ev sahiplerinin aklı ise kiraya zam yapmakta. Kira sözleşmesinin yenilenmesi durumunda yapılabilen zamların ne kadar olacağı yasal olarak belirlenir. Ev sahipleri her kira sözleşmesinde istedikleri miktarda zam yapma hakkına sahip değildirler.

Kira sözleşmelerinde kaç ayda bir ya da kaç yılda bir zam yapılacağı madde olarak belirlenmediyse sözleşme yenilenmediği takdirde zam yapılmaz. Sözleşmenin yenileneceği durumlarda ise ev sahipleri zam miktarına kendileri karar veremez. Kiraların ne kadar artacağı yasal olarak belirlenmektedir.

Yasal Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Yasal kira artış oranları aylık ve yılık olarak açıklanan TÜFE'ye göre belirlenmektedir. Kira zam oranları her ay açıklanan TÜFE oranlarının yıllık ortalamasına göre yapılmaktadır. Ev sahipleri belirlenen bu oranın üstünde zam yapamaz. Bununla beraber belirlenen oranın altında zam yapma inisiyatifleri bulunmaktadır.

Ankara'da Ekim Ayı Kiraları Ne Kadar Zam Aldı, Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'nin tüm illerinde aynı olan kira artış oranı ekim ayında sözleşme yenileyecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay yapılabilecek kira zammı TÜFE oranının yıllık ortalamasına göre belli oluyor. Ekim ayında yapılacak kira zamları ise %11,47'dir.

2020 yılının ekim ayı TÜFE oranları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi ekim ayında 12 aylık ortalamaya göre % 11,47 oranında yükseldi. Bu orana göre Ankara'da sözleşme yenileyecek ev sahipleri önceki kira miktarına ancak % 11.47 oranında zam yapabilirler. Örneğin 1000 TL kira ödeyen bir vatandaş ekim ayında yenilenen sözleşme ile en fazla 114.7 TL kira ödeyebilir. Bunun üzerinde kira artışı yapılması yasal değildir. Kira oranlarının üstünde zam yapan ev sahipleri suç işlemiş sayılmaktadır. Bu durumda kiracılar için mahkemeye başvurmak mümkündür.

Kira sözleşmelerinde zam miktarı her yılın TÜFE oranı dikkate alınarak yapılmalıdır. Ev sahibinin TÜFE oranını göz önünde bulundurmadan fazla zam yapması durumunda kiracı kişinin hukuksal olarak hakları bulunmaktadır.

14 Eki 2020 - 14:30 Ankara- Yaşam

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