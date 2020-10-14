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- 14 Eki 2020 - 15:50 G: 14 Eki 2020 - 16:06

Ankara'da Doğalgaz Nereden ve Nasıl Açtırılır?

Ankara'da doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşların kontrol ve takip etmesi gereken aşamalar bulunmaktadır. Ankara'da doğalgaz açtırmak için önemli olan birçok nokta olmakla beraber gaz kullanımı abonelik sözleşmesinden yaklaşık olarak 3 gün sonra başlamaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşların kontrol ve takip etmesi gereken aşamalar bulunmaktadır. Ankara'da doğalgaz açtırmak için önemli olan birçok nokta olmakla beraber gaz kullanımı abonelik sözleşmesinden yaklaşık olarak 3 gün sonra başlamaktadır. Ankara'da doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşların gerekli evraklarla beraber yetkili kuruma başvuruda bulunması gerekir. Online olarak da yapılabilecek olan başvuru kullanıcı sözleşmesinin imzalanması gerektiği için yetkili kurumda sonlandırılır.

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Ankara'da doğalgaz açtırma işlemlerinin hızı doğalgaz servisinin bağlı olup olmamasına göre değişmektedir. Doğalgaz servisinin bağlı olmadığı bölgede gaz kullanmak isteyen vatandaşlar öncelikle servis açtırma işlemi yapmak zorundadır. Bununla beraber servisin açık olduğu bölgede doğrudan abonelik işlemlerine başlanabilir.

Ankara'da Doğalgaz Açtırma İşlemi Nereden Yapılır?

Ankara'da doğalgaz aboneliği açma ve kapama işlemleri Başkent Gaz kurumu tarafından yapılmaktadır. Gaz servisinin bulunduğu bölgede doğalgaz aboneliği almak isteyen vatandaşların Başkent Gaz'a başvurması gerekmektedir. Ankara'da abone bağlantı anlaşması yapılırken bağlantı bedeli alınır. Alınan bu ücret 1 defaya mahsustur ve iadesi yapılmaz. Başkent Gaz'a abonelik için başvuru yapan vatandaşların bulundurmaları gereken belgeler de vardır. Doğalgaz aboneliği için gerekli olan belgeler konut için kullanıma ve ticarethane için kullanıma göre farklılık gösterir.

Ankara'da Doğalgaz Abonesi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Ankara'da doğalgaz abonesi olmak önceki işlemlerinde sorun olmayan binalarda son derece kolaydır. Doğalgaz aboneliği için Başkent Gaz ile doğalgaz kullanım sözleşmesi imzalanır. Doğalgaz kullanım sözleşmesi imzalanmadan önce abone olacak kişiden belli bir ücret talep edilir. Bu ücret aboneliğin sonlandığı zaman vatandaşlara geri iade edilir.

Doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması için abonelik açtıracak vatandaşlardan bazı belge ve bilgiler talep edilir. Konut, ticari işletmeler ve resmi kurumlarda açtırılacak aboneliğe göre istenen belgeler farklılık gösterir. Konut aboneliği açtıracak vatandaşların tapu, kimlik bilgileri ve sayaç ruhsatı fotokopisi ile başvuru yapması gerekir. Evraklarını tam olarak getiren ve gerekli ücreti yatıran vatandaşlar doğalgaz kullanım sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki 3 gün içinde belirtilen adreste gaz açılır.

14 Eki 2020 - 15:50 Ankara- Yaşam

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