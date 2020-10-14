Kızılcahamam Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları

Kızılcahamam, Ankara'nın bilindiği üzere ciğeri olarak adlandırılan ve birçok doğal güzelliğin yer aldığı bir ilçe olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Tabi direkt olarak Kızılcahamam merkezde bir kamp alanı bulmak çok zor. Bunun için bir 25 - 50 metre geçmemiz gerekiyor. Fakat geçilen bu yol, gittiğiniz her metresine değecektir. Çünkü çadırınızı kurup; yere oturduğunuz anda aklınızdaki tüm negatiflikler tamamen pozitife dönüşecek, çünkü doğanın rengi yeşili en derininizde hissedebileceksiniz. İşte Kızılcahamam kamp alanları listesi:

1- Işık Dağı Karagöl Jeositi Kamp Alanı

Ankara'ya 112 kilometrelik, Kızılcahamam'a ise 35 kilometrelik uzaklıkta konumlanmakta olan, Kızılcahamam kamp alanları arasında en önerilen bölge olan Işık Dağı Karagöl Jeositi, Ankara ve Kızılcahamam'da oksijeni en doygun alacağınız bölgelerden biridir. Burada hem kamp, hem günlük gezi hem de piknik yapabilirsiniz. Fakat genel olarak kampçılar yer almaktadır. Hem tarihsel hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan ve kendine hayran bırakan bir doğaya sahip olan Işık Dağı'nın 2034 metre rakımı bulunmaktadır. Karagöl'ün rakımı ise 1600'dür. Heyelan sonucu oluştuğu bilinmektedir.

Işık Dağı kamp alanı tercihinde bulunacak kişilerin, tuvalet ve elektriğin olmadığını bilmesi; telefonun çektiğini fakat İnternet bağlantısının imkansız olduğunu bilmesi, içme suyu için göle yakın 2 çeşme olduğundan haberdar olması gerekmektedir. Fakat bu çeşmeler, çok kaliteli suya sahip olmadıkları için yanınızda içme suyunu götürmeniz faydanıza olacaktır.

Market alışverişini Kazan ve Kızılcahamam'da yapabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan Işık Dağı Karagöl kamp alanında dilediğiniz gibi çadırınızı kurabilir ve kamp keyfini sonuna kadar çıkarabilirsiniz.

2- Şahinler Tabiat Parkı

Her Ankaralı, Şahinler Tabiat Parkı'na dair illa en ufak da olsa bir şey duymuştur. Ankara'nın en özel ve güzel bölgelerinden biridir ve her Ankaralının kesinlikle gidip en azından 1 gece kalması tavsiye edilir. Ankara'ya 100 kilometre, Kızılcahamam'a ise 30 km uzaklıkta yer alan Şahinler Tabiat Parkı, Mis gibi çam ormanlarının tam göbeğinde, hem trekking hem kamp için en ideal bölgelerden biri olmaktadır. Özel bir işletmenin işlettiği bu alana girişler ücretlidir. 10 - 20 TL aralığında sezona göre farklı fiyatlarla karşılaşılabilir (kişi başı)

Araç giriş ücreti de 10 TL olmakla birlikte, alan içerisinde tuvalet, elektrik, bulaşık yıkama tezgahı, kamelya, piknik masası, otopark, büfe ve güvenlik yer almaktadır. Yani son derece fonksiyonel bir alandır. Yılın her mevsiminde açık olan bu bölge 4 mevsimde de farklı görünüme kavuştuğu için hepsinin deneyimlenmesi önerilmektedir.

3- Soğuksu Milli Parkı

Ankara'nın yanı sıra, Türkiye'nin en değerli kamp alanlarından biri olan Soğuksu Milli Parkı ağaç familyası açısından oldukça zengindir. Ankara'ya ise 80 kilometre uzaklığı bulunmaktadır. Çam ormanlarıyla Türkiye genelinde ün yapmış olan Soğuksu Milli Parkı, izinsiz girilebilen bir alan değildir. Girmek için görevlilerden izin alınması gerekmektedir. Herhangi bir şekilde kamp ücreti talep edilmemektedir. Alanda hem tuvalet, hem içme suyu, hem büfe, hem de diğer hizmetler sunulmaktadır. Yani sıkıntı yaşayacağınız bir bölge değildir.

Kızılcahamam kamp alanları arasında tercih edeceğiniz bölgeler listesine Soğuksu Milli Parkı'nı da eklemeniz, hem kültürel gelişmişliğiniz hem de kişisel gelişiminiz için oldukça önemlidir.

4- Alicin Kültürel Jeositi

Kızılcahamam kamp alanları arasında yer alan 4. ve son bölge Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta olan Alicin Deresi olmaktadır. Kamp yapmak için harika yerlerden biridir. Ulaşımı çok kolay olan söz konusu bölgeye araçla dahi inilebilmektedir. Burada herhangi bir şekilde tuvalet ya da elektrik yoktur. Telefon çekmekte ve İnternete erişilememektedir. Bunun için de en azından birkaç gün de olsa sanal dünyadan uzak kalmak gerekecektir. Bu kimi insanları oldukça hafifletip, rahatlatmaktadır.

Dere içinde balık vardır. Bu yüzden sezonunda balık tutabilirsiniz. Ayrıca trekking de yapılabilir. Tamamen ücretsiz bir kamp alanı olan Alicin kültürel Jeositi, kanyon şeklindedir. Her Ankaralının hayatta en az buraya 1 gece gidip çadırını kurup kalması önerilir.