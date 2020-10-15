Mevlid Kandili Ne Zaman? 2020 Mevlid Kandili Hangi Gün?

Müslümanlar için en önemli günlerden biri olan Mevlid Kandili'nin ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İslam dininin önemli günlerinden olan ve Hz. Muhammed'in doğumunu temsil eden Mevlid Kandili Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirdiği ve manevi huzura kavuştuğu önemli günlerin arasında. Coşku ile karşılanan Kandil günlerinden olan Mevlid Kandil'inin hangi gün olacağı ise her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor.

Mevlid Kandili hicri takvime göre rebiyülevvel ayının 12. gününe denk geliyor. Hz. Muhammed'in doğumu olarak bilinen bugünün Miladi takvimde hangi güne denk geldiği her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Müslüman camiasının önemli günlerinden olan Mevlid Kandili'nin tarihi ise merakla bekleniyor.

Mevlid Kandili 2020 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor?

Mevlid Kandili'nin 2020 yılında hangi aya ve güne denk geleceği ise geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıldı. Müslümanlar tarafından mutlulukla karşılanan Mevlid Kandili'nin ekim ayına denk gediği bildirildi. 2020 yılında Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Mevlid Kandili bu yılın son kandili olacak. İslam dünyası için önemli olan diğer kandiller ise yılın geçtiğimiz aylarında idrak edilmişti. Regaib Kandili 27 Şubat'ta, Miraç Kandili 21 Mart'ta, Berat Kandili 7 Nisan'da ve Kadir Gecesi 19 Mayıs'ta idrak etmişti.

Mevlid Kandili'nin Önemi Nedir?

Mevlid Kandili İslam dünyasının en önemli gün ve geceleri arasında yer alır. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin temsil eden Mevlid Kandil'i rebiyülevvel ayının 12. günü olarak bilinir. Mevlid Kandili'nde Hz. Muhammed'in doğumu eserler ve ibadetlerle anılır.

Mevlid terimi Arapça'da doğmak anlamına gelen veladet kavramından türemiştir. Mevlid aslında Hz. Muhammed'in hikayelerinin özel günlerde edebi bir anlatım ile okunması anlamına gelir. Bazı kaynaklarda peygamberin doğum günü olarak da geçmektedir. İslam kültüründe kullanılan tüm anlamları ile özel olan bugün Müslümanlar tarafından heyecanla beklenmektedir. Mevlid Kandilinde edilen duaların kabul olacağına inanılır.