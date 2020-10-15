Garantör Ne Demek? Anlaşmalarda Garantör Devlet Olmanın Anlamı Ne?

Haberlerde ve sosyal medyada son dönemde en çok kullanılan kavramlar arasında olan garantör kelimesinin ne demek olduğu merak ediliyor. Özellikle Kıbrıs ile ilgili haberlerin gündeme gelmesi ile garantör kelimesi sık sık kullanılmaya başlanıyor. Sosyal medya üzerinde de oldukça fazla karşılaşılmaya başlanan kavramlardan biri olan garantör kelimesinin ne demek olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya ve tartışılmaya başlandı.

Garantör kelimesinin birden fazla kullanım alanı vardır. Kelime hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Bu durum garantör kelimesinin ele alındığı alana göre farklılık göstermektedir. Ekonomide, eğitim çalışmalarında ve özellikle siyasi tartışmalarda kullanılabilen garantör kelimesi bu alanların tümünde farklı anlamlara gelmektedir. Garantör kelimesinin içeriği kullanıldığı alana göre şekillenmektedir.

Garantör Kelimesi Ne Anlama Geliyor?

Garantör kelimesi farklı alanlarda kullanımına göre değerlendirilse de kelimenin sözlük anlamı güvence demektir. Sözlük anlamı ile garantör güvence veren anlamına gelir. Güvence veren, verdiği güvencenin denetimini ve kontrolünü sağlayan anlamında kullanılan kelime ekonomide ve siyasette aktif olarak kullanılmaktadır.

Garantör kelimesinin en çok kullanıldığı alanların başında bankacılık gelir. Bankacılık sektöründe garantör kredi kartlarından doğan her türlü borç ve sorumluluğu üzerine alacak olan gerçek ya da tüzel kişiler için kullanılır. Garantör kelimesi eğitim ve çalışma alanlarında da sponsor anlamına gelecek şekilde kullanılabilmektedir. Garantör kelimesi sponsor ya da sorumlu kişi anlamına geldiği bu alanlarda bir özneyi temsil eder ve isim olarak kullanılır.

Garantör Devlet Ne Demek?

Garantör kelimesi siyasette de sık sık karşılaşılan terimlerden biridir. Özellikle Kıbrıs gündem olduğunda mutlaka garantör kelimesi karşımıza çıkar. Garantör devlet, herhangi bir konuda söz sahibi olan devletler için kullanılır. Başka bir devletin anlaşma ya da adımları üzerinde söz sahibi olmak olarak değerlendirilebilir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin garantör devletlerinden bir tanesidir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ile ilgili herhangi bir konuda söz sahibi olabilir. Politik anlamda devlet kelimesini nitelemek için kullanılan garantör kelimesi sıfat olarak kullanılır. Bu noktada kelime özneyi değil, öznenin niteliğini temsil eder.