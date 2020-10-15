TISİAD heyeti IRAK'A çıkarma yaptı

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, TISİAD heyetinin bölgede yaptığı ziyaretlerin Irak ile ticaretin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Kılıç, "IKBY 'de 11 sanayi bölgesi kuruluyor. İlk etapta çoğunluğu Gıda ve Tarım işletmeleri olmak üzere 30 fabrika açılacak" bilgisi verdi.

TISİAD, IKBY şehirlerinden Süleymaniye, Erbil, Duhok, Zaho ve Şırnak ve Mardin'e bir takım ziyaret ve temaslar gerçekleştirdi.

Ziyarete TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ile birlikte, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akkurt, Genel Başkan Yardımcısı ve Şırnak Şube Başkanı Reber Haşimoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi M.Salih Çelik, üyeler Orhan Altınöz, Rehat Haşimoğlu, Abdulsamet Yıldızgörer, Şevket Kayıkçı, Silopi şube başkanı Kemal Özdemir, Irak ülke temsilcisi Mohammed Seyid Ali katıldı.

TISİAD heyeti, ilk gün Şırnak'ta vali, belediye başkanı, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Esnaf Sanatkarlar Odası Silopi kaymakamı ile Habur sınır kapısı müdürlüğünü ziyaret etti.

İkinci gün ziyaretleri, Süleymaniye Valiliği, Süleymaniye Ticaret ve Sanayi odası, IKBY Süleymaniye İthalat - İhracatçılar Birliği Federasyon Başkanı, IKBY Süleymaniye Distribütörler Derneği,Irak Türkmen Cephesi Süleymaniye Başkanlığı'na gerçekleşti.

Erbil'de IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf , IKBY Sağlık Bakanı, IKBY Tarım Ve Su Bakanı, IKBY Belediyeler ve Turizm Bakanı , Erbil Valisi, IKBY Yatırım Kurulu Başkanı, T.C. Erbil Başkonsolosu, T.C.Musul Başkonsolosu, IKBY Ticaret Ve Sanayi Odaları Federasyonu, Erbil Ticaret Ve Sanayi Odası, Irak Türkmen Cephesi Erbil Başkanlığı, Medistate Hastanesi'ni ziyaret eden TISİAD, daha sonra Duhok'a geçti.

Burada da Duhok Valisi, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası, Zaho Kaymakamı, Zaho Belediye Başkanı, Ve Zaho İlçe Sağlık Müdürüne ziyaret gerçekleşti.TISİAD heyeti daha sonra sırasıyla Haburda İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, Cizre Kaymakamı,

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkan yardımcısı Sayın Süleyman Çağlı'yı ziyaret etti. Son gün de Nusaybin Kaymakamı, Nusaybin Esnaf Sanatkarlar Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Çiftçiler Birliği, Mardin Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Mardin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mardin Organize Sanayi Bölgesi ziyaret edildi.

30 FABRİKA AÇILACAK

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç, çok önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, programa katılan TISİAD üyelerine teşekkür etti. Gezi programını değerlendiren Başkan Kılıç, yatırımcılara da tüyolar verdiği açıklamasında; "Gittiğimiz her yerde en üst düzey karşılama, ağırlama yapıldı. Süleymaniye'de ayakkabı üretim fabrikası olmadığı, yeterli altyapı ve hammadde bulunduğu bilgisini aldık. Burada yapılacak bir üretim çok verimli ve karlı olacaktır.

Özellikle Tarım ( Ziraat) Bakanı ile yaptığımız görüşmede Akıllı Tarım uygulamaları seracılık ile ilgili her türlü proje teklifine hazır olduklarını beyan ettiler.

IKBY Yatırım Kurulu Başkanı IKBY 'de Yatırım yapmak isteyen firmaların ilk önce kendileri ile görüşmelerini, her konuda destek ve yardımcı olmaya hazır olduklarını söylediler. Çevre temizliği ve Geri Dönüşüm ile ilgili olumlu geri dönüşler aldık. IKBY 'de 11 sanayi bölgesi kuruluyor. İlk etapta Ağılığı Gıda ve Tarım işletmeleri olarak 30 fabrika açılacak" dedi.

TISİAD IRAK ÜLKE YAPILANMASI İLE İLGİLİ MERKEZ AÇILDI

Yakın bir tarihte 12 ay 365 gün açık olacak bir Türkiye Ticaret Merkezini faaliyete açacaklarını dile getiren Başkan Kılıç, Erbil -Mersin kardeş şehir çalışmaları devam ediyor. Erbil valisinin özel davet mektubunu bizimle Mersin Valisine gönderdi. Duhok - Adana ve Zaho - Yenişehir/ Mersin kardeş şehir çalışmalarını başlatacağız inşalla.

Ziyaretlerin bölge ekonomisine katkısı açısından da önemli olduğunu dile getiren Başkanı Kılıç, "Ziyaret ettiğimiz bütün bakanlar, yatırım kurulu başkanları, valiler, kaymakamlar, konsoloslar, belediye başkanları, oda başkanları ve STK başkanları, bölge müdürleri, il ve ilçe müdürlerine misafirperverliklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim" dedi.