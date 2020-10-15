Şevval Sam'ın Oğlu Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Selçuk'u Şevval Sam'ın Oğlu Mu?

Kanal D ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisinin 2. bölümü dün akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük ilgi toplayan dizi ile ilgili birçok şey araştırılmaya başlanmıştı. Oyuncu kadrosu ile de ilgi çeken Sadakatsiz dizisinin 2. bölümünde çarpıcı sahneleri ve oyunculuğu ile Tarık Emir Tekin seyirci tarafından merak edilmeye başlandı. Dizide Selçuk karakterine hayat veren oyuncu ünlü sanatçı Şevval Sam'ın oğlu çıktı. Seyirci bu habere bir taraftan sevinirken bir taraftan da şaşırdı. Şevval Sam'ın oğlu olduğu öğrenilen Tarık Emir Tekin'in kim olduğu bu haberden sonra daha çok merak edilmeye başlandı.

Tarık Emir Tekin Sadakatsiz Dizisinde Kimi Canlandırıyor?

Tarık Emir Tekin Sadakatsiz dizisinde yan rollerden biri olan Selçuk karakterine hayat veriyor. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 2. bölümü ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun canlandırdığı karakter ise oldukça sıkıntılı. Tekirdağ'da yaşayan Selçuk ailesi tarafından istenmeden dünyaya gelmiş ve hiç sevilmemiş bir gençtir. Sürekli öfke patlamaları ve sinir krizleri geçiren Selçuk alkoliktir. Alkolik genç Nil isimli genç kıza saplantılı şekilde aşık olmuştur.

Tarık Emir Tekin Kimdir?

Sadakatsiz dizisinin 2. bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Tarık Emir Tekin, Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğludur. 23 yaşındaki oyuncu eğitimini İngiltere'de yapmıştır. 2017 yılında başladığı Oxford'dan bu sene dönmüş ve Türkiye'de kariyerine başlamıştır. 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'u kazanan 17 kişiden biri olan Tarık Emir Tekin oldukça başarılı bir isimdir. Geçtiğimiz yıllarda da Çıplak isimli filmde rol alan Tarık Emir Tekin'in Oxford'u kazanması ile ilgili Şevval Sam "Bir anne olarak çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere genç oyuncu Tarık Emir Tekin'in annesi olduğu öğrenilen Şevval Sam Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biridir. Şuanda da FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Şevval Sam uzun yılardır hem müzik kariyerine hem de televizyon kariyerine devam etmektedir.