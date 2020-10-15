15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu...

15 EkimTÜRKİYE Koronavirüs Tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1311 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773'e ulaştı. Hasta sayısı 342 bin 143, vefat sayısı 9 bin 80, ağır hasta sayısı 1408, aktif hasta sayısı 33 bin 384 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

- "Kazanan biz olacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 12 milyondan fazla test yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız."

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak her gün kaç kişiye test yapıldığı, kaç kişinin test sonucunun pozitif çıktığı, kaç kişinin hayatını kaybettiği ve iyileştiği tek tek paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi koronavirüs sitesi üzerinden paylaşılan bu verilerle birlikte; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabı üzerinden halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Ankara'da koronavirüs tablosunun Sağlık Bakanı Koca tarafından kısa süre sonra yayınlanacağı bildirilirken, bu kapsamda sadece Ankara değil, İzmir ve İstanbul'da da vaka sayılarına değinilecek. Dün yapılan açıklamalara göre İstanbul; Ankara'yı 2'ye katlamış durumdaydı. İzmir'e pek değinilmese de; İzmir'de de vaka sayılarının arttığı HES uygulaması üzerinden riskli bölge kontrolü yapıldığında görülebiliyor.

Ankara'da Vaka Sayısı Kaç?

Koronavirüste çok uzun değil, kısa süre önce rekor kıran ve İstanbul'u dahi 2'ye katlayan Ankara; son 2 haftalık süreçte efsane bir başarı altına imza attı ve vaka sayısını çok düşük seviyelere kadar indirmeyi başardı. Bugüne kadar Ankara'da vaka sayısı tahmini olarak belirtilirken; "yüksek", "artışta," "düşük" veya "düşüşte" ibareleri kullanıldı. Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalarla vaka sayısı net bir şekilde kendini gösterecek.

Türkiye'de Son Durum Ne?

Türkiye'de son durum da vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu kapsamda Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamalar baz alınıyor. 14 Ekim 2020 tarihinde hasta sayısı 1.671 olarak belirlendi. Test sayısı 115.328 olurken; hayatını kaybeden kişi sayısı 57, iyileşen hasta sayısı ise 1396 oldu. Son yapılan güncellemeyle birlikte artık hastalarda zatürre oranı da verilmeye başlandı. Bu noktada söz konusu oranın ise %5.9 olduğu öğrenildi. Tüm bunlar ele alındığında koronavirüs Türkiye'de ilk etki gösterdiği andan itibaren toplam olarak 9.014 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Ankara'da Koronavirüste Son Durum

Ankara'da koronavirüste son durum milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2 Hafta öncesine kadar rekor kıran Ankara'da 14 gündür rutin bir düşüş söz konusuydu ki, 3 gün öncesine kadar. 3 gündür Ankara'da vaka sayılarında artış tekrardan başladı. 14 günde toplam %60 düşüş yaşayan Ankara'nın son 3 günü ele alındığında artış olduğu görülüyor.