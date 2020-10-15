Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır?

Ayaş; Ankara’nın çok uzağında yer almayan, Ankara’ya sadece 58 km uzaklıkta bulunan ve Tarihi İpek Yolu’nun bir durağı olan ilçemizdir. Ayaş içmeleri ün salmış, tarihi camileri ise adını duyurmuştur.

Ankara ile Ayaş, yolu asfalt olup, uzaklığı 47 Km'dir. Bu mesafeyi özel aracınız ile yaklaşık olarak 35 dakika içerisinde rahat bir yolculukla ulaşabileceksiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Ayaş’a ulaşım için özel otobüsler kullanılmaktadır. Ayaş’ın bozulmayan doğal güzellikleri ve tarihi dokusunu her nefeste hissetmek için varsa özel araçla gitmenizi tavsiye ederiz. Ayaş seyahatinizi haziran sonuna denk getirirseniz eğer Dut Festivalini de görmeden dönmüş olmazsınız.

Ayaş konakları

Gökçebağ Kalesi

Yağmur Dede Türbesi

Ayaş Yöresel Ürün Pazarı

Ayaş Paşa Hamamı

Ayaş Ulu Cami

Ankara Ayaş ilçesinde bu tavsiyelerin yanında bu tarihi yerleri ve güzellikleri bu şirin ilçede gezebilirsiniz..

AYAŞ İÇMESİ VE KAPLICASI

İlçe merkezine sadece 23 km uzaklıkta olan kaplıca, içmeler mevkii üzerindedir. Kaplıca suyundan düzenli olarak faydalanıldığı taktirde birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekte ve kaplıca Sağlık Bakanlığı onaylıdır.

KARAKAYA KAPLICALARI

Yine İçmeler mevkii üzerinde bulunan kaplıca suyunun birçok derde deva olduğu ve sadece sezonda olmayıp yıl boyunca misafir ağırladığı bilinmektedir. Her bütçeye uygun konaklama imkanı mevcut olan kaplıcada unutulmamalıdır ki diğer kaplıcalara oranla su sıcaklığı daha düşük olup 31 derecede sabittir.

AYAŞ TARİHİ PAŞA HAMAMI

Konum olarak Ulu Cami’nin yanında yer alan Ayaş Tarihi Paşa Hamamı, Ayaş’ın yaşayan tarihi eserlerinden bir tanesidir. Hamamın giriş kısmı, soyunma bölümü ve yıkanma(banyo) bölümü olmak üzere üç bölümü vardır. Mimarisi taştan örme olarak inşa edilen hamamın girişler ücretsizdir.

BÜNYAMİN AYAŞİ CAMİ

Selçuklu Dönemi’nde inşa edilen caminin yapılış yılı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat caminin yapım yılı için 15 veya 16. Yy. işaret edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Derecede Anıt Eser olma sıfatıyla 1981 yılına dayanan bir tarihle koruma altına alınmıştır.

AYAŞ ULU CAMİ

Caminin dikkat çeken ilk özelliği yapıldığı dönemde minaresiz olarak kullanılmasıdır. Daha sonra 20. yy’da yapılan bir restorasyon çalışması ile Ulu Cami’ye bir minare eklenmiş ve tekrar ibadete açılmıştır.

AYAŞ YÖRESEL ÜRÜN PAZARI

Yolunuz Ayaş’a düşerse eğer Ayaş’a gelmeden evvel Beypazarı yolu üzerinde ulunan Yöresel Ürünler Pazarı’na mutlaka uğrayın. Yörede yetişen ve yöre halkının emekleri ile var olan birçok ürünü bu pazarda görebilirsiniz. Yöresel ürünlerin tadına bakmadan geçmek olmaz elbette. Yöresel pazarı gezerken Ayaş ilçesinin meşhur Yöresel Lezzet ve ürünlerini tatmayı unutmayınız..

Tarhana Çorbası

Ayaş Kapaması

Ayaş Güveci

Ayaş Sarması

Baklava

Höşmerim. Dutdibi Siyer

Kapalı Kıymalı Pide

Bazlama

YAĞMUR DEDE TÜRBESİ

Yerel halkın yağmur duası için gittikleri köydür. Yağmurdede Köyü’nde yaşayan Yağmur Dede isimli bir zatın dua ettiği vakitlerde yağmur yağdığına inanılmıştır. Son zamanlarda farklı niyetler, dilekler için Yağmur Dede Türbesi’ne giden ziyaretçi sayısının fazla olduğu da bilinmektedir.