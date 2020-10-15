Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır?
Ankara Ayaş ilçesinin bozulmayan doğal güzellikleri ve tarihi dokusunu her nefeste hissetmek için varsa özel araçla gitmenizi tavsiye ederiz.
Ayaş; Ankara’nın çok uzağında yer almayan, Ankara’ya sadece 58 km uzaklıkta bulunan ve Tarihi İpek Yolu’nun bir durağı olan ilçemizdir. Ayaş içmeleri ün salmış, tarihi camileri ise adını duyurmuştur.
Ankara ile Ayaş, yolu asfalt olup, uzaklığı 47 Km'dir. Bu mesafeyi özel aracınız ile yaklaşık olarak 35 dakika içerisinde rahat bir yolculukla ulaşabileceksiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Ayaş’a ulaşım için özel otobüsler kullanılmaktadır. Ayaş’ın bozulmayan doğal güzellikleri ve tarihi dokusunu her nefeste hissetmek için varsa özel araçla gitmenizi tavsiye ederiz. Ayaş seyahatinizi haziran sonuna denk getirirseniz eğer Dut Festivalini de görmeden dönmüş olmazsınız.
- Ayaş konakları
- Gökçebağ Kalesi
- Yağmur Dede Türbesi
- Ayaş Yöresel Ürün Pazarı
- Ayaş Paşa Hamamı
- Ayaş Ulu Cami
Ankara Ayaş ilçesinde bu tavsiyelerin yanında bu tarihi yerleri ve güzellikleri bu şirin ilçede gezebilirsiniz..
AYAŞ İÇMESİ VE KAPLICASI
İlçe merkezine sadece 23 km uzaklıkta olan kaplıca, içmeler mevkii üzerindedir. Kaplıca suyundan düzenli olarak faydalanıldığı taktirde birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekte ve kaplıca Sağlık Bakanlığı onaylıdır.
KARAKAYA KAPLICALARI
Yine İçmeler mevkii üzerinde bulunan kaplıca suyunun birçok derde deva olduğu ve sadece sezonda olmayıp yıl boyunca misafir ağırladığı bilinmektedir. Her bütçeye uygun konaklama imkanı mevcut olan kaplıcada unutulmamalıdır ki diğer kaplıcalara oranla su sıcaklığı daha düşük olup 31 derecede sabittir.
AYAŞ TARİHİ PAŞA HAMAMI
Konum olarak Ulu Cami’nin yanında yer alan Ayaş Tarihi Paşa Hamamı, Ayaş’ın yaşayan tarihi eserlerinden bir tanesidir. Hamamın giriş kısmı, soyunma bölümü ve yıkanma(banyo) bölümü olmak üzere üç bölümü vardır. Mimarisi taştan örme olarak inşa edilen hamamın girişler ücretsizdir.
BÜNYAMİN AYAŞİ CAMİ
Selçuklu Dönemi’nde inşa edilen caminin yapılış yılı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat caminin yapım yılı için 15 veya 16. Yy. işaret edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Derecede Anıt Eser olma sıfatıyla 1981 yılına dayanan bir tarihle koruma altına alınmıştır.
AYAŞ ULU CAMİ
Caminin dikkat çeken ilk özelliği yapıldığı dönemde minaresiz olarak kullanılmasıdır. Daha sonra 20. yy’da yapılan bir restorasyon çalışması ile Ulu Cami’ye bir minare eklenmiş ve tekrar ibadete açılmıştır.
AYAŞ YÖRESEL ÜRÜN PAZARI
Yolunuz Ayaş’a düşerse eğer Ayaş’a gelmeden evvel Beypazarı yolu üzerinde ulunan Yöresel Ürünler Pazarı’na mutlaka uğrayın. Yörede yetişen ve yöre halkının emekleri ile var olan birçok ürünü bu pazarda görebilirsiniz. Yöresel ürünlerin tadına bakmadan geçmek olmaz elbette. Yöresel pazarı gezerken Ayaş ilçesinin meşhur Yöresel Lezzet ve ürünlerini tatmayı unutmayınız..
- Tarhana Çorbası
- Ayaş Kapaması
- Ayaş Güveci
- Ayaş Sarması
- Baklava
- Höşmerim. Dutdibi Siyer
- Kapalı Kıymalı Pide
- Bazlama
YAĞMUR DEDE TÜRBESİ
Yerel halkın yağmur duası için gittikleri köydür. Yağmurdede Köyü’nde yaşayan Yağmur Dede isimli bir zatın dua ettiği vakitlerde yağmur yağdığına inanılmıştır. Son zamanlarda farklı niyetler, dilekler için Yağmur Dede Türbesi’ne giden ziyaretçi sayısının fazla olduğu da bilinmektedir.
15 Eki 2020 - 23:06 Ankara- Gezi Rehberi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.