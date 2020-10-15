Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Eki 2020 - 23:06 G: 15 Eki 2020 - 23:25

Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır?

Ankara Ayaş ilçesinin bozulmayan doğal güzellikleri ve tarihi dokusunu her nefeste hissetmek için varsa özel araçla gitmenizi tavsiye ederiz.

Ayaş; Ankara’nın çok uzağında yer almayan, Ankara’ya sadece 58 km uzaklıkta bulunan ve Tarihi İpek Yolu’nun bir durağı olan ilçemizdir. Ayaş içmeleri ün salmış, tarihi camileri ise adını duyurmuştur.

Ankara ile Ayaş, yolu asfalt olup, uzaklığı 47 Km'dir. Bu mesafeyi özel aracınız ile yaklaşık olarak 35 dakika içerisinde rahat bir yolculukla ulaşabileceksiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Ayaş’a ulaşım için özel otobüsler kullanılmaktadır. Ayaş’ın bozulmayan doğal güzellikleri ve tarihi dokusunu her nefeste hissetmek için varsa özel araçla gitmenizi tavsiye ederiz. Ayaş seyahatinizi haziran sonuna denk getirirseniz eğer Dut Festivalini de görmeden dönmüş olmazsınız.

  • Ayaş konakları
  • Gökçebağ Kalesi
  • Yağmur Dede Türbesi
  • Ayaş Yöresel Ürün Pazarı
  • Ayaş Paşa Hamamı
  • Ayaş Ulu Cami

Ankara Ayaş ilçesinde bu tavsiyelerin yanında bu tarihi yerleri ve güzellikleri bu şirin ilçede gezebilirsiniz..

AYAŞ İÇMESİ VE KAPLICASI

İlçe merkezine sadece 23 km uzaklıkta olan kaplıca, içmeler mevkii üzerindedir. Kaplıca suyundan düzenli olarak faydalanıldığı taktirde birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekte ve kaplıca Sağlık Bakanlığı onaylıdır.

KARAKAYA KAPLICALARI

Yine İçmeler mevkii üzerinde bulunan kaplıca suyunun birçok derde deva olduğu ve sadece sezonda olmayıp yıl boyunca misafir ağırladığı bilinmektedir. Her bütçeye uygun konaklama imkanı mevcut olan kaplıcada unutulmamalıdır ki diğer kaplıcalara oranla su sıcaklığı daha düşük olup 31 derecede sabittir.

AYAŞ TARİHİ PAŞA HAMAMI

Konum olarak Ulu Cami’nin yanında yer alan Ayaş Tarihi Paşa Hamamı, Ayaş’ın yaşayan tarihi eserlerinden bir tanesidir. Hamamın giriş kısmı, soyunma bölümü ve yıkanma(banyo) bölümü olmak üzere üç bölümü vardır. Mimarisi taştan örme olarak inşa edilen hamamın girişler ücretsizdir.

BÜNYAMİN AYAŞİ CAMİ

Selçuklu Dönemi’nde inşa edilen caminin yapılış yılı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat caminin yapım yılı için 15 veya 16. Yy. işaret edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1. Derecede Anıt Eser olma sıfatıyla 1981 yılına dayanan bir tarihle koruma altına alınmıştır.

AYAŞ ULU CAMİ

Caminin dikkat çeken ilk özelliği yapıldığı dönemde minaresiz olarak kullanılmasıdır. Daha sonra 20. yy’da yapılan bir restorasyon çalışması ile Ulu Cami’ye bir minare eklenmiş ve tekrar ibadete açılmıştır.

AYAŞ YÖRESEL ÜRÜN PAZARI

Yolunuz Ayaş’a düşerse eğer Ayaş’a gelmeden evvel Beypazarı yolu üzerinde ulunan Yöresel Ürünler Pazarı’na mutlaka uğrayın. Yörede yetişen ve yöre halkının emekleri ile var olan birçok ürünü bu pazarda görebilirsiniz. Yöresel ürünlerin tadına bakmadan geçmek olmaz elbette. Yöresel pazarı gezerken Ayaş ilçesinin meşhur Yöresel Lezzet ve ürünlerini tatmayı unutmayınız.. 

  • Tarhana Çorbası
  • Ayaş Kapaması
  • Ayaş Güveci
  • Ayaş Sarması
  • Baklava
  • Höşmerim. Dutdibi Siyer
  • Kapalı Kıymalı Pide
  • Bazlama

YAĞMUR DEDE TÜRBESİ

Yerel halkın yağmur duası için gittikleri köydür. Yağmurdede Köyü’nde yaşayan Yağmur Dede isimli bir zatın dua ettiği vakitlerde yağmur yağdığına inanılmıştır. Son zamanlarda farklı niyetler, dilekler için Yağmur Dede Türbesi’ne giden ziyaretçi sayısının fazla olduğu da bilinmektedir.

15 Eki 2020 - 23:06 Ankara- Gezi Rehberi

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor? mask
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor?
Ankara ve İlçelerinde Sular Bu Saatlerde Akmayacak! 14 Ekim Ankara Su Kesintisi..Herkes Hazırlıklı Olsun! mask
Ankara ve İlçelerinde Sular Bu Saatlerde Akmayacak! 14 Ekim Ankara Su Kesintisi..Herkes Hazırlıklı Olsun!
Ankara'nın Muhteşem Doğal Güzellikleri ! Ankara'da Gezilecek Büyüleyici Yerler mask
Ankara'nın Muhteşem Doğal Güzellikleri ! Ankara'da Gezilecek Büyüleyici Yerler
Ankara Sincan Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Sincan Pazar Yerleri ve Günleri
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin Konuğu Oldu mask
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin Konuğu Oldu
Ankaralı Artık Nöbetçi Eczane Çilesi Çekmeyecek! Ankara Nöbetçi Eczane Rehberi Yayınlandı, Anında Görülebiliyor mask
Ankaralı Artık Nöbetçi Eczane Çilesi Çekmeyecek! Ankara Nöbetçi Eczane Rehberi Yayınlandı, Anında Görülebiliyor
Beypazarı yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı mask
Beypazarı yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı
Kuşcağız ve Yayla yeni semt pazarlarına kavuştu mask
Kuşcağız ve Yayla yeni semt pazarlarına kavuştu
Ankara'da Polat Alemdar Vakası! Kurtlar Vadisi Gerçek Oldu... O İlçede 89 Yaşındaki Adamın Başından Geçenler Şok Etti! mask
Ankara'da Polat Alemdar Vakası! Kurtlar Vadisi Gerçek Oldu... O İlçede 89 Yaşındaki Adamın Başından Geçenler Şok Etti!
Ankara Gölbaşında Yemek Yenecek Yerler! mask
Ankara Gölbaşında Yemek Yenecek Yerler!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor? mask
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor?
Ankara’da Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir? mask
Ankara’da Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir?
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi.. mask
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi..
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi mask
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir? mask
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir?
TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı Baran Başkanlığı’nda Yapıldı - Ankara mask
TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı Baran Başkanlığı’nda Yapıldı - Ankara
Ankara'ya bu yollar çok yakıştı: Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı mask
Ankara'ya bu yollar çok yakıştı: Sincan OSB-Yenikent Sanayi Sitesi arası trafiğe açıldı
Mehmet Ali Erbil'le İlgili Herkesi Şoka Sokan Haber! İbrahim Tatlıses Yorum Yaptı, Hiç Beklenmiyordu... Sosyal Medya Çalkalandı mask
Mehmet Ali Erbil'le İlgili Herkesi Şoka Sokan Haber! İbrahim Tatlıses Yorum Yaptı, Hiç Beklenmiyordu... Sosyal Medya Çalkalandı
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Doğalgaz Nereden ve Nasıl Açtırılır? mask
Ankara'da Doğalgaz Nereden ve Nasıl Açtırılır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır? mask
Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır?
Ankara'da O Balıkları Görenlerin Nutku Tutuluyor! Öyle Bir An Geliyor ki, Tüm Balıklar... Yiyen Can Çekişiyor, Evliya Olabilir! mask
Ankara'da O Balıkları Görenlerin Nutku Tutuluyor! Öyle Bir An Geliyor ki, Tüm Balıklar... Yiyen Can Çekişiyor, Evliya Olabilir!
TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, ampute futbol kulüp başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi mask
TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, ampute futbol kulüp başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi
Masterchef 'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! "Çekimlere Ara Verilecek, Somer Şef ve Acun Ilıcalı..." Sosyal Medya... mask
Masterchef 'te Çok Büyük Deprem Yaşandı! "Çekimlere Ara Verilecek, Somer Şef ve Acun Ilıcalı..." Sosyal Medya...
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor? mask
Ankara'nın İlçelerinin İsimlerinin Veriliş Öyküleri! Ankara'da İlçe ve semt İsimleri Nereden Geliyor?
AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi sertifika töreni mask
AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi sertifika töreni

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL