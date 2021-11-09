- 09 Kas 2021 - 21:48 G: 09 Kas 2021 - 21:49

Esenboğa Havalimanı Adını Nereden Alıyor? Isen Buga kimdir? İşte Esenboğa Havalimanı'nın tarihi hikayesi

1402 Ankara Savaşı’nın ülkeyi Fetret Devri’ne sokmasıyla o meşhur Esenboğa hikayesi cereyan etmiştir. Hiç düşündünüz mü, Ankara Esenboğa adı nereden geliyor? İşte Esenboğa Havalimanı'nın tarihi hikayesi haber detayında...

Ankara Esenboğa adı nereden geliyor? İşte Esenboğa Havalimanı'nın tarihi hikayesi haber detayında... Eminim ki birçoğumuz bir kere bile olsa Ankara’ya seyahat etmişizdir. Son dönemlerde zaman tasarrufu ve konfor arayanların uğrak noktası olan Ankara Esenboğa Havalimanı’na girdiğinizde karşınızdaki duvarda tüm heybetiyle yer alan ‘ESENBOĞA HAVALİMANI’ yazısıyla karşı karşıya kalırsınız. Peki hiç düşündünüz mü

Ankara Esenboğa adı nereden geliyor?

Esenboğa’nın geçmişinde, heybetinin arkasında deyim yerinde ise Türk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük zorluklarından birisi vardır… Yıldırım Beyazıt’ın hezimeti… Timur mektubunda insanlık aleminin en büyük kısmının kendi kudret ve iktidarı altında olduğunu Yıldırım Beyazıt’a iletmişti.  Bunun yanı sıra 1402 Ankara Savaşı’nın ülkeyi Fetret Devri’ne sokmasıyla o meşhur Esenboğa hikayesi cereyan etmiştir.

Esenboğa ne demek?

Bildiğiniz üzere Esenboğa, günümüz dilinde esen-kükreyen boğa anlamında değildir. Timur’un komutanlarından birinin adıdır: Isenbuğa. ‘Mutlu Öküz’ anlamı taşımakta idi o dönem. Günümüzde kız erkek farketmeksizin çocuklarımıza nasıl ki Ceylan, Aslan, Kaplan isimlerini veriyorsak o dönemde de insanlara öküz, boğa, manda, samur isimleri verilmekteydi. Isenbuğa tam anlamıyla Timur’un emrindeydi ve Timur ile diyar diyar gezip cenk ediyordu. Isenbuğa, 1402 Ankara Savaşı’nda ise yine ön planda yer alıştır. Birçok birliğin komutanlığını yapmıştır.

1402 yılında Ankara Çubuk Ovası’nda karşı karşıya gelen Timur ve Yıldırım Beyazıt savaşa başladı. Beyazıt’a bağlı Anadolu Birlikleri’nin saf değiştirip Timur tarafına geçmesi üzerine Yıldırım Beyazıt tarihte büyük bir hezimete uğradı. Hezimet yetmezmiş gibi Timur’un Beyazıt’ı sağ istiyorum demesi üzerine ele geçirilen Yıldırım Beyazıt sadece hezimete uğramakla kalmamış bir kafeste tutulmuş ve farklı işkencelere maruz kalıp şiirlere konu olmuştur. Döneme ait yazılardan Seyahatnamede ise bu konuya parmak basmıştır Evliya Çelebi.

Han soyundan gelen Isenbuğa, Timur ve Yıldırım Beyazıt arasında yapılan 1402 Ankara Savaşı’nın gerçekleştiği yer olan Çubuk Ovası’na savaş sırasında bir komuta merkezini (karargah) kendi adıyla (Isenbuğa) kurmuştu. İşte o karargahın bulunduğu konumda günümüzde Esenboğa Havaalanı duruyor. Anlayacağımız üzere Esenboğa’nın adı Yıldırım Beyazıt’a işkenceler yapan, şiirlere konu ettiren, hezimete uğratan Timur’un komutanı Isenbuğa’dan gelmekte…

09 Kas 2021 - 21:48 Ankara- Kültür - Sanat

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