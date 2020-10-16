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- 16 Eki 2020 - 14:03 G: 16 Eki 2020 - 14:12

Ankara'da Kovid-19 denetimi devam ediyor

Denetimlerde, esnaftan müşterileri bilinçlendirmeleri konusunda destek istendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İçişleri Bakanlığınca " Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, Pursaklar ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in de katıldığı denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra alınan tedbirler yerinde incelenerek esnaftan müşterileri bilinçlendirmeleri konusunda destek istendi.

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, denetimlerin aynı zamanda rehberlik etme amacı da taşıdığını belirterek, "Vatandaştan da esnaftan da yardımcı olmalarını istiyoruz. Bakanımız, Ankara'da memnuniyet verecek derecede düşüş olduğunu açıkladı. Yine de biz bunu yeterli görmüyoruz. İlçemizde mevcut vaka sayılarını aşağı çekmek için denetimleri sürdürmek gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Denetimlerin gün boyunca, yaklaşık 30 ekip ve 200 personelle sürdürüleceğini açıklayan Yıldız, Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Onat'tan mahallede alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Yıldız, dün itibarıyla ilçede yaklaşık 40 kişiye maske takmamaktan, 6 kişiye de filyasyon tedbirlerine uymamaktan ceza uyguladıklarını kaydetti.

- "Bu virüsten kurtulana kadar işi sıkı tutmak zorundayız"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise yaklaşık sekiz aydır pandemiyle mücadele konusunda titiz davrandıklarını, Bilim Kurulu ve bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sağlık Bakanımızın Ankara'daki vaka sayılarında düşüş görüldüğünü söylemesi bizi çok mutlu etti, motivasyonumuzu artırdı. Bu virüsten kurtulana kadar işi sıkı tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İlçede bir devlet, bir de pandemi hastanesi bulunduğu, çok sayıda test yapıldığını, bu yüzden de vaka sayılarının ilçede çok göründüğünü anlatan Çetin, kullanılmış maskelerin tıbbi atık olarak değerlendiğini, ilçede 300 ayrı noktala tıbbi atık çöp kutuları koyduklarını da sözlerine ekledi.

Denetimlerin ardından, ilçedeki temizlik görevlileriyle toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

16 Eki 2020 - 14:03 AA Ankara- Gündem

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