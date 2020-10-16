Balkan Üniversitesi Nerede? Hangi Fakülteler var? Denkliği var mı? Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar’da bir ülkedir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyse Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur.

Yugoslavya’dan bağımsızlığını 1991 yılında ilan eden ülke ‘Makedonya Cumhuriyeti’ adı altında bağımsızlığını ilan etti ve kısa ad olarak hala kullanılmaya devam eden Makedonya adını kullanmaya başladılar.

Balkan Üniversitesi Nerede?

Balkan Üniversitesi ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan ve Makedonya’da bulunan ilk ve tek üniversite olma özelliği taşımaktadır. Balkan Üniversitesi 2014 yılından beri ÖSYM kılavuzunda yer almaktadır.

Üsküp’te bulunan üniversite 2007 itibariyle üniversite statüsüne kavuşmuş ve eğitim-öğretim vermeye devam etmektedir. Ülkemize uzaklık açısından İstanbul’a bir saatlik uçuş mesafesinde bulunmaktadır.

Balkan Üniversitesine Başvuru ve Kayıt

Kayıt için sadece lise diplomasının yeterli olduğu Balkan Üniversitesi Avrupa ile kesinlikle kıyaslanmayacak eğitim ve yaşam maliyetiyle nitelikli ve uluslararası bir eğitim almak isteyen öğrencilerin gözdesi durumundadır. Dolayısıyla ülkemizde istediği bölümde eğitim alma fırsatını yakalayamayan, yüksek puanlı bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler için Uluslararası Balkan Üniversitesi iyi bir seçenek oluşturmaktadır. Yurtdışında sınavsız ve masrafsız bir üniversite eğitimi almak isteyenler için vazgeçilmez bir fırsattır.

Balkan Üniversitesi 7 fakülte ve 18 bölümüyle eğitim- öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden oluşmaktadır.

Türkiye’den gelen öğrencilerin sıkça tercih ettiği bölümler arasında psikolojik danışmanlık, hukuk, psikoloji, endüstri-bilgisayar-inşaat mühendisliği yer almaktadır. Bütün bu bölümlerle beraber halkla ilişkiler, medya, grafik tasarım, bankacılık ve finans gibi daha birçok alanda öğrencilerine kalite bakımından yüksek, maliyet bakımında düşük ücretlerle eğitim imkanı sunmuştur. Bu bölümler için ayrıca %100 burslu okuma imkanı da tanınmıştır.

Balkan Üniversitesi Türkiye'de Denkliği var mı?

Makedonya’nın Üsküp ilinde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi uluslararası bir konuma, statüye sahip olmakla birlikte eğitim dilinin İngilizce olması ve kayıt sırasında dil yeterliliği belgenizin istenmesi sebebiyle dünyanın birçok üniversitesi ile aynı standartlara sahip eğitim vermeyi sağlar.

Ülkemizce tanınması dolayısıyla ve birçok üniversite ile aynı standartlara sahip olmasıyla Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin denklik konusunda sıkıntısı yoktur.