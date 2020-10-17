Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi?

Türkiye'nin Korona virüse karşı verdiği mücadelede her gün yeni gelişmeler ve vaka sayılarındaki değişmeler açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde bazı illerdeki vaka artışını açıklaması üzerine okullar kapanıyor mı sorusu yeniden gündeme geldi.

Türkiye'nin tüm dünyada hızlı yayılan Korona virüsle mücadelesi devam ediyor. Yavaş yavaş normalleşme sürecine girilen Türkiye'nin birçok ilinde vakalarda azalma görülürken bazı illerde ise vakalar yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul, Ankara ve Bursa'da vaka sayısının yükseldiğini açıklaması ile vatandaşlar bu illerde okulların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Ankara ve Bursa'da 19 ekim haftasından okulların açılıp açılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vaka Sayısı İle İlgili Açıklama Yaptı?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret amacı ile Erzurum'a gitti. Sağlık Bakanı'nı Ezurum'da Vali Oktay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir karşıladı. Erzurum Valiliği'ni ve Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Bakan Koca sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı tüm dünya ile eş zamanlı yürütülen Korona virüs ile mücadelede Türkiye'nin başarılı bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile sağlık sistemlerinin yetersiz olduğunun altını çizen Bakan Koca Türkiye'deki birkaç il dışında vakalarda düşüş olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara ve Bursa'da vakaların arttığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bakan Koca vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar bahsedilen bu 3 ilde okullar kapanacak mı sorusunu sormaya başladılar.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Henüz Açıklama Gelmedi

Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra İstanbul, Ankara ve Bursa'da ikamet eden vatandaşlar okulların 19 Ekim haftasında açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili Ziya Selçuk'tan açıklama bekleniyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı henüz bir açıklamada bulunmadı.