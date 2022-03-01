Ankara'da Deprem Riski Var mı 2022? Ankara kaçıncı derece deprem bölgesi? İşte Ankara Riskli İlçeler...

Ankara ilinde geçtiğimiz yıllarda birçok uyarıcı depremin oluşmasından sonra Ankara'da deprem olmaz algısı belli oranda yıkıldı. Ankara ilinde yaşanabilecek deprem olasılıkları ise vatandaşları korkutmaya başladı. Vatandaşlar depremde risk olasılığının ne olduğunu, hangi semtlerde daha yüksek olduğunu ve binaların dayanıklı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

Ankara'da ve çevresinde çok sayıda aktif fay hattı olduğunun açıklanmasından sonra insan lar yaşadıkları bölgedeki fazy hatlarını araştırmaya başladı. E-devletin yeni uygulaması ile evlenin hattından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar bu konuda da çeşitli sorular sormaya devam ediyor. Bu soruların en başında ise Ankara Fay Hattı'nın nerelerden geçtiği geliyor.

Depremde Nelere Dikkat Etmeliyiz

Deprem durumunda dikkat edilmesi gerekilenler, panik yapılmamalı ve sakin bir şekilde hareket edilmelidir. Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gereken önemli noktalar vardır. Deprem anında yapılması gerekilenlerle ilgili, bilinçli hareket edebilmek için, deprem anında yapılması gerekenler animasyon ya da belgesel izlemeniz önemlidir. Böylece, olası bir depremde ne yapmanız gerektiğinin bilincine varabilirsiniz. Depremde hayatını kaybedenlerin bazıları, genel de panik ya da doğru yöntemleri bilmediğindendir.

Deprem Anında Yapılması Gerekilenler

Deprem olurken nasıl hareket edilmelidir? Deprem anında, soğukkanlı ve panik olmamaya dikkat edilmelidir. Tabii büyük bir depremde bu mümkün gibi görünmeyebilir. Fakat, depreme fikrine alışmalı ve buna göre hareket edilmelidir.

Deprem sırasında alınacak önlemler, sakin bir şekilde, ellerimiz ile kafamızı korumalı ve yere uzanarak kapanmalıyız. Deprem anında, kapı eşiği, asansör ve merdivenler kullanılmamalıdır. Bulunduğumuzu bina vb. yerin katı da önemlidir. Yüksek bir katta bulunuyorsanız, tabii ki hiçbir şekilde evden çıkılmamalıdır. Deprem anı için, gerekli tatbikatlar yapılmalı ve bilinçli davranılmalıdır.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...