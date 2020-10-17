Ankara'da Arsa Yatırımı Yapılacak Bölgeler 2021 - Nereden Arsa Alınır?

Türkiye'de sürekli nüfusun artmasına ve kentleşmenin gelişmesine yönelik yapılabilecek en karlı yatırımlardan biri arsa almaktır. Kısa vadede ciddi yarar sağlayacak olan arsa yatırımları özellikle son dönemlerde oldukça popülerleşmiştir. Bununla beraber arsa yatırımı yapılacak bölgelerin doğru seçilmesi son derece önemlidir. Arsa yatırımı hareketlenme ihtimali yüksek olan, emlak sektörünün kısa zamnda gelişme sağlayacağı bölgelerde yapılmalidir. Bu durumda en kötü ihtimalle orta vadede yatırımcı fayda sağlayacaktır.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Ankara'da da arsa yatırımı oldukça popülerdir. Ankara'nın nüfusun en hızlı arttığı il olması ve politik konumundan dolayı kentleşmenin de çok hızlı gerçekleşmesi şehri arsa yatırımı için daha uygun hale getirmektedir. Ankara'da arsa yatırımı yapılacak semtler ise ilerleyen dönemde değerlenecek bölgeler içinde seçilmelidir.

Ankara'da Hangi Semtlerde Arsa Yatırımı Yapılabilir?

Türkiye'nin en kalabalık illerinden biri olan Ankara'da kısa zamanda değerlenecek ve arsa yatırımı yapmaya son derece uygun yerler bulunmaktadır. Ankara'da arsa yatırımı yapılabilecek semtler şu şekilde sıralanabilir.