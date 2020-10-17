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- 17 Eki 2020 - 20:59 G: 17 Eki 2020 - 21:24

Ankara'da Arsa Yatırımı Yapılacak Bölgeler 2021 - Nereden Arsa Alınır?

Ankara'da arsa yatırımı yapılacak bölgeler 2021 yılında en çok araştırılacak konu gibi duruyor. Çünkü Ankara'da arsa fiyatları her geçen gün büyük bir hızla artış gösteriyor. Haberlerankara.com olarak hazırladığımız makalemizde; Ankara'da nereden arsa alınır? Sorusuna net bir yanıt bulabileceksiniz.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye'de sürekli nüfusun artmasına ve kentleşmenin gelişmesine yönelik yapılabilecek en karlı yatırımlardan biri arsa almaktır. Kısa vadede ciddi yarar sağlayacak olan arsa yatırımları özellikle son dönemlerde oldukça popülerleşmiştir. Bununla beraber arsa yatırımı yapılacak bölgelerin doğru seçilmesi son derece önemlidir. Arsa yatırımı hareketlenme ihtimali yüksek olan, emlak sektörünün kısa zamnda gelişme sağlayacağı bölgelerde yapılmalidir. Bu durumda en kötü ihtimalle orta vadede yatırımcı fayda sağlayacaktır.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Ankara'da da arsa yatırımı oldukça popülerdir. Ankara'nın nüfusun en hızlı arttığı il olması ve politik konumundan dolayı kentleşmenin de çok hızlı gerçekleşmesi şehri arsa yatırımı için daha uygun hale getirmektedir. Ankara'da arsa yatırımı yapılacak semtler ise ilerleyen dönemde değerlenecek bölgeler içinde seçilmelidir.

Ankara'da Hangi Semtlerde Arsa Yatırımı Yapılabilir?

Türkiye'nin en kalabalık illerinden biri olan Ankara'da kısa zamanda değerlenecek ve arsa yatırımı yapmaya son derece uygun yerler bulunmaktadır. Ankara'da arsa yatırımı yapılabilecek semtler şu şekilde sıralanabilir.

  • Dikimevi ve Nato yolu arasındaki bölge arsa yatırımı için oldukça uygundur. Bu iki semt arasına yapılamaya başlanan raylı sistem ile semtler yakın zamanda emlak açısından hareketlenecektir. Bu iki durak arasındaki Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, Cengizhan ve Akşemsettin semtlerinde emlak açısından yaşanacak değişim göz önüne alındığında bölgede yapılacak arsa yatırımları karlı olacaktır.
  • Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kusunlar Mahallesi'nde Doğukent Termnali Projesi yapılacak. Kentleşmenin artacağı bölgede arsa yatırmının yapılması mantıklı olacaktır.
  • Sincan ilçesindeki Yenicimşit Mahallesi de arsa yatırımı için uygun semtlerden biri. Bölge şehir dışına yakın olması sebebiyle kentleşmenin arttığı noktalardan biri olmaya devam ediyor.
  • Pursaklar ilçesinde yapılacak arsa yatırımları da orta vadede fayda sağlayacaktır. Esenboğa havalimanının bir kısmının Pursaklar ilçesinde yer alması sebebi ile havaalanına ulaşımı kolaylaştıracak metro projesi planlanıyor. Bu proje ile bölgedeki kentleşmenin ve gelişmenin artacağı öngörülüyor.
  • Ankara'daki Yakupabdal Mahallesi de Çankaya ve Mamak arasında sıkıştığı için şehirdışına doğru ilerleyen semtlerden biri. Yakupabdal Mahallesine yapılacak arsa yatırımları kısa vadede fayda sağlayacaktır.

17 Eki 2020 - 20:59 Ankara- Yaşam

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