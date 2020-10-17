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- 17 Eki 2020 - 21:24 G: 17 Eki 2020 - 21:27

Ankara'da Midye Nerede Yenir, Midyeler Taze Mi?

Ankaralı midye tutkunları ya da Ankara'ya gelmiş midye arayan lezzetseverlerin en sık sorduğu sorulardan biri Ankara'da Midye Nerede Yenir? Sorusu olurken, diğeri ise Ankara'da midyeler taze mi olmaktadır. Deniz olmadığı için şüphe duyan Ankara halkının hiçbir şekilde şüphe duymasına gerek yok. Çünkü Ankara'da çok güzel midyeler bulunmakta. Peki Ankara'da Midye Nerede Yenir? İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara denize kıyısı olmadığı halde taze ve en lezzetli midyelerin satışa sunulduğu illerden biridir. İki parça kabuğun arasındaki yumuşak lezzet Türkiye'de sevilen deniz ürünlerinden biridir. Özellikle denize kıyısı bulunan bölgelerde bol bolo bulunan  midye hem yemek hem de meze olarak tüketilmektedir.

Deniz ürünlerinden biri olan midye sağlık açısından da son derece önemlidir. Haftada birkaç kez yenmesi önerilen besin lezzeti ile de kandine hayran bırakır. En sağlıklı deniz ürünlerinin başında gelen midye Ankara'da da en lezzetli hali ile müşteriye sunulur. Birçok restoranda hem yemek oarak hem de meze olarak sunulan midye taze taze sofralara gelir.

Ankara Restoranlarında Midyenin Birçok Çeşidi Bulunuyor

Ankara'daki restoranlarda farklı yapılış biçimleri ve çeşitleri ile dikkat çeken gıdalardan biri olan midyenin birçok türü bulunur. Kimi zaman restoranlarda meze olan midye kimi zamanda balık lokantalarında ana yemek olur. Birçok tarzda sunumu yapılan midye Türkiye'de en çok tercih edilen deniz ürünlerinden biridir.

Ankara'da yapılan midye buğulama, zeytinyağlı midye dolması, domatesli midye, midte salatası, midyeli pilav bu deniz ürünü ile yapılan birkaç popüler lezzetten biridir. Midtenin bunların dışındada birçok çeşidir bulunmaktadır.

Ankara'da En İyi Midye Nerelerde Yenir?

Ankara'da midyenin çeşit çeşit yapıldığı birçok lüks restoran ve balıkçı vardır. Bunların yanı sıra tezgahta satılan midyeler de tazelikleri ile dikkat çeker. Ankara'da midyenin en iyi yapıldığı yerler şu şekilde sıralanabilir.

  • Gırnata Meyhanesi
  • Marco Pascha
  • Afitap Meyhane
  • Assos Meyhane
  • Home Kitchen Restoran
  • Etli Otlu
  • Yarens Saklı Bahçe

Ankara'da birçok yerde en çok tercih edilen meze ve yemekler arasında olan midye vatandaşlar tarafından çok seviliyor. Birçok restoranda çeşitleri yapılan midye aslında bir sokak lezzetidir. Hemen hemen her ilde tezgahlar satılan midyenin bu hali de oldukça seviliyor. Bir sokak lezzeti olarak ünlenen midyenin şimdiler özellikle balık restoranlarının olmazsa olmazı haline gelmesi ise tazeliği ve lezzetinin bir sonucudur.

17 Eki 2020 - 21:24 Ankara- Yaşam

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