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- 17 Eki 2020 - 21:27 G: 17 Eki 2020 - 21:30

Ankara'da Doğalgaz Metreküp Fiyatı Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

Ankara'da doğalgaz metreküp fiyatı oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Doğalgaz metreküp fiyatı ile ilgili araştırmalar yaparken aynı zamanda Doğalgaz metreküpü nasıl hesaplanır? Sorusuna da cevap arıyorlar. İşte Ankara'da Doğalgaz metreküp fiyatı ve diğer tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye'de her yıl ciddi oranda kullanılan doğalgaz ile ilgili son günlerde yeni gelişmeler yaşandı. Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulunması üzerine konu her geçen gün daha fazla merak ediliyor. Vatandaşlar doğalgaz rezervinin bulunması ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Doğalgazın 1 metreküpündeki enerji miktarı, 1 metreküpün fiyatı ve ülke ekonomisine yapacağı katkılar merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerden Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu ve sondaj çalışmalarına başlandığı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyarette bulunacağını bildirdiği Karadeniz'de 400 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz bulunduğu açıklandı. Vatandaşlar bu miktarın Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar karşılayacağını ve fiyatlandırmanın nasıl yapıldığını merak ediyor.

Doğalgazın Metreküpteki Enerji Mikarı Nedir?

Karadeniz'de doğlagaz bulunmasının ardından vatandaşlar metreküpteki enerji miktarının ne kadar olduğunu ve neye göre hesaplandığını araştırmaya başladı. Doğlagazın metreküp hesaplaması 1 metreküpte bulunan enerjiye oranlanarak yapılır. 1 metreküpte ne kadar enerji olduğu ise Türkiye'de Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından açıklanmaktadır. Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu'nun belirttiği değerlere göre 1 metreküp doğalgazda 10.64 kWh enerji bulunur. Rakım, doğalgazın türü ve gaz karışımının özalliklerine göre belirlenen bu enerji miktarı ise standart değerdir.

Doğalgazın Metreküp Fiyatı Ne Kadar?

Yeni bulunan doğalgaz rezervi ile doğalgazın metreküp fiyatı da araştırılan konular arasına girdi. Doğalgazın metreküp fiyatınıise Türkiye'nin en büyük kamu kuruluşlarından olan BOTAŞ açıklamaktadır. BOTAŞ 2020 yılı için 1 metreküp enerjinin fiyatını 1.251652 olarak açıklamıştır. Bu fiyata vergiler dahil değildir.

Karadeniz'de Bulunan Doğalgaz Rezervi Türkiye'ye Kaç Yıl Yetecek?

Karadeniz'de bulunan ve Fatih sondaj gemini tarafından çıkarılacak olan doğalgaz rezervinin Türkiye ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı ve Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar karşılayacağı merak ediliyor. Fatih sondaj gemisinin çalışmaları sonucunda 2023 yılında kullanılabilecek olan doğalgazın Türkiye'ye 7 yıl yeteceği açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan yeni doğalgaz rezervlerinin de bulunacağını belirtti. Bu durumda Türkiye'nin doğalgazdaki dışa bağımlılığının son bulması bekleniyor.

17 Eki 2020 - 21:27 Ankara- Yaşam

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