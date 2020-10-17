Ankara Jandarma Müzesi Nerede? Jandarma Müzesine Nasıl Gidilir?

Jandarma Müzesi Nerede? Jandarma Müzesine Nasıl Gidilir? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ayrılmaz bir parçası olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın elbette bir müzesi var. Jandarma Genel Komutanlığı’nın 167 yıldan beri var olan ve sürmekte olan tarihini ve kültürel mirasını koruma altına almak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla Jandarma Müzesi kurulması gereği düşünülmüştür.

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Jandarma Müzesi Nerede?

Ankara’nın Beytepe semtinde bulunan Jandarma Müzesinin kurulması fikri ilk olarak 1996 yılında ortaya atılmıştır. Daha sonra ise 2005 yılına gelindiğinde Jandarma müzesi faaliyete geçmiştir. Jandarma Müzesi, 12 Temmuz 2007 tarihinde ise Birinci Sınıf Askeri Müze olma hakkını elde etmiştir.

Jandarma Teşkilatı 1839 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Jandarma Teşkilatı hakkında fikir sahibi olmak isteyen kişilerin Jandarma Müzesi’ni ziyaret etmeleri ve yaklaşık olarak 1-1,5 saat vakit ayırmaları gerekmektedir.

Jandarma Müzesi’ne gitmek isteyen vatandaşların Kızılay Güvenpark önünden 191-192-193 numaralı EGO’ları tercih etmeleri gerekmektedir. Eğer Ulus’tan gitmek istiyorsanız da İncek dolmuşları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Jandarma Müzesi, Ankara'nın Ahlatlıbel ilçesinde bulunan bir müzedir. 1995 yılında böyle bir müzenin kurulması düşüncesi ortaya çıkmış, 1996 yılında ise çalışmalara başlanmıştır. Vikipedi

Adres: Ahlatlıbel Beytepe, Incek Şht. Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv, 06805 Çankaya/Ankara. Telefon: (0312) 464 41 68

Çalışma saatleri:

Pazartesi 09:00–16:30

Salı 09:00–16:30

Çarşamba 09:00–16:30

Perşembe 09:00–16:30

Cuma 09:00–16:30

Jandarma Müzesi Ziraat Saatleri

Jandarma Müzesi’ni ziyaret edecek vatandaşların hafta içi 09.00-16.30, hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında gitmelerinde fayda var.

Jandarma Müzesi’ne girişler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Jandarma Müzesi Neler var İşte Bölümleri

Osmanlı Dönemi: Osmanlı’da jandarmaların 1839 yılından itibaren giymiş oldukları kıyafetler. Kullandıkları bıçaklar ve silahlar sergilenmektedir.

Dış Bölümü: Bina dışında yer alan bu bölümde bir dönem kullanılmış uçak, helikopter ve arabalar yer almaktadır.

Belgeler: Osmanlı’dan günümüze Jandarma Teşkilatı ile ilgili birçok belgenin toplandığı bölümdür.

Cumhuriyet Dönemi: Osmanlı Dönemi’nde olduğu gibi 1923’ten itibaren günümüze kadar jandarmaların giydiği kıyafetler manken üzerinde sergilenmektedir. Yabancı Kıyafetler: Yabancı ülke jandarmalarının giymiş olduğu kıyafetlerin sergilendiği bölümdür.

Şehit Malzemeleri: Vatanı uğruna şehit düşen kahraman jandarmalarımızın malzemeleri ve fotoğrafları bu alanda sergilenmektedir. İnsanı en çok duygulandıran bölümdür. Şehit mektuplarını bulundurmaktadır. Sergilendiği alanda ise ‘Vatan size minnettardır.’ Yazısı yer alır.

Komutan Fotoğrafları: Müzenin bu son bölümünde günümüze kadar gelmiş Türk Jandarma Genel Komutanlarının fotoğrafları bulunmaktadır. Kişiye ait bilgiler her fotoğrafın altında bulunmaktadır.