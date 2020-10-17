Ankara'da Ziraat Bankası Müzesi Nerede? Ziraat Bankası Müzesine nasıl gidilir?

Ziraat Bankası Müzesi Nerede? Ziraat Bankası Müzesine nasıl gidilir? Cumhuriyetin her yılına tanıklık etmiş Ziraat Bankası, Türkiye’nin ilk bankacılık müzesini kurmuştur. Ziraat Bankası Müzesi, T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlük binasında yer almaktadır.

Ziraat Bankası’nın 118. Kuruluş yıldönümünün kutlandığı 20 Kasım 1981 tarihinde dönemin başkanı Sadi Irmak tarafından açılmıştır. Türkiye’nin ilk ve tek banka müzesi olma özelliğini taşımaktadır.

Adres: Anafartalar, Atatürk Blv No:6, 06050 Altındağ/ Ankara - (0312) 309 31 70. Ankara'nın merkezi bir konumda olması sebebiyle tüm Ego, metro ve dolmuş güzergahlarına yakındır.

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Tarihi bina 2017 de başlayan restorasyon çalışmaları ile birlikte zemin kata bodrum katın da dahil edilmesiyle daha genişletilmiş, modern bankacılık anlayışı esasında modernize edilerek dijital unsurlar ile zenginleştirilmiştir.

Binanın zemin katı, geleneksel yapışa zarar verilmeden çeşitli dijital uygulamalarla desteklenirken aynı zamanda banka kronolojisinin anlatıldığı bir bölüm de olmuştur. 1863 yılına ait orijinal ‘Memleket Sandığı’, 1989’a ait ilk yevmiye defteri, Mithat Paşa’nın memleket sandıklarının kurulması gerekliliğini Dersaadet’e bildiren mektupları, mühürler, cüzdanlar, daktilo örnekleri, satışa ait defterler ve genel müdürlük binası için de özel olarak yaptırılmış İbrahim Çallı eseri olan ‘Harman’ tablosu sergilenmektedir.

Binanın bodrum kat yerleşiminde de tıpkı giriş katta bulunan Şeref Salonu'nda olduğu gibi kronolojik bir sıra öne çıkmaktadır. Ziraat Bankası'nın Türkiye ve dünyada var olan ve gelişen yayılımını gösteren harita yer almaktadır. Ziraat Bankası’nın kuruluşundan itibaren bugüne yaşadığı gelişim ve büyüme bu harita sayesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.

Kurumsal Kimlik Bölümü'nde 1961 yılında düzenlenen yarışmada birinci seçilen, bugün halen kullanılan ZB harflerinden oluşan başak ambleminin hikayesi, amblemi tasarlayan Ayhan Akalp'in kendisinden dinlenmektedir.

Kurumsal Kimlik Bölümü'nde 1961 yılında düzenlenen yarışmada birinci seçilen, bugün halen kullanılan ZB harflerinden oluşan başak ambleminin hikayesi, amblemi tasarlayan Ayhan Akalp'in kendisinden dinlenmektedir.

Türkiye'nin en önemli sanat koleksiyonlarından birine sahiptir. Güzel Sanatların bütün dallarını kapsayan ve gelişen, değişen sanat akımlarından yapıtları barındıran Ziraat Bankası Koleksiyonu, belgesel bir nitelik de taşımaktadır. 1926 yılından bu yana zenginleşen Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu’nu da dijital bir ekran üzerinde görebilirsiniz.