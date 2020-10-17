Lut Kavmi Neden Helak Oldu? Kur’an-ı Kerim Bu Konuda Ne Diyor? Milattan önce 1900’lü yıllara kadar varlığını sürdüren Lut Kavmi helak olmuştur. Bunun sebebi herkes tarafından merak edilmekte ve her gün onlarca kişi tarafından araştırılmaktadır. İslam inancına göre helak edilen bir kavimdir Lut Kavmi.

Lut Kavmi’nin bugün Kızıldeniz’in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında olduğu erkeolojik incelemeler sonucu anlaşılmıştır. Bu şehrin ise Eski Ahit’te adına yer verilen ‘Sodom’ olduğu kesinlik kazanmıştır.

Deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olan Lut Gölü bu bölgede bir çöküş olduğunu ifade etmektedir. Bunun Kur’an’da anlatılan olaylar ile benzerlik göstermesi ve Tevrat’ta yer alan Sodom şehrinin de böyle bir akıbete uğraması; Lut Kavmi’nin burada yaşamış olabileceğine bir kanıt olarak gösterilmektedir.

Lut Kavmi Neden Helak Oldu? Kur’an-ı Kerim Bu Konuda Ne Diyor?

İslam inancına göre, Kur’an’a göre yasak olan aile içi cinsel ilişki (ensest), zorla ilişki ve akraba ile fuhuş, komşu ile fuhuş ‘sapkınlık’ olarak belirtilmiştir. Bu sapkınlık Lut Kavmi arasında artık bir doğallık halini almaya başlamıştı. Kavim içerisinde fuhuş ve tecavüzler normal hale gelmişti. Lut peygamberin gönderildiği kavim asla onu dinlememişti çünkü kendilerine doğru yolu gösteriyordu. Lut kavminin erkekleri şehre gelen tüm erkeklere dahi cinsel sapkınlık ve tecavüzde bulunuyordu. Bununla da kalmayıp kendi komşularından, akrabalarından hemcinslerine de tecavüzde bulunuyor ve fuhuş ediyorlardı.

Kur’an-ı Kerim’e göre bu tür sapkınlık ilk defa Lut Kavmi’nde görülmüştür. Kavmin tecavüz olaylarını, fuhuşları, sapkınlıklarını sona erdirmesi için erkek kılığında melekler Allah tarafından gönderilmiştir. Bu olaydan sonra Allah; Lut peygamberin ailesi ile birlikte bu şehirden uzaklaşmasını, arkasına bile bakmamasını istemiştir. Çünkü eşi de Lut Kavmi ile beraber yok olacaktır. Neticede Lut peygamberin eşi de kavim ile birlikte yok olmuştur, helak edilmişlerdir.

Lut kavminde kaç kişi helak oldu?

Lut kavmi hakkında Rivayete göre; Lut Kavmi içinde 80.000 kişi geceleri namaz kılardı. Olaylara sebep İçlerindeki ahlaksız 33 kişiye tepki göstermedikleri sebebiyle hepsi helâk oldular.

Lut kavmi hangi ülkede oldu?

Lut Kavmi İslam inancı olarak MÖ 1900 yıllarına kadar hüküm sürdürmüş topluluk. Kavmin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lût Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik araştırmalarda belirlenmiştir. Bu lut şehrin, Eski Ahit'te adı geçen "Sodom" olduğu kesin tespit edilmiştir.