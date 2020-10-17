19 Ekim’de Ortaokul ve Liseler açılıyor mu?
19 Ekim’de Ortaokul ve Liseler açılıyor mu? Şimdi merak edilen konu ise ortaokul(5-6-7) ve liseler(9-10-11) yüz yüze eğitime başlayacak mı?
19 Ekim’de Ortaokul ve Liseler açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime geçiş planlamaları doğrultusunda ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar, köy okulları ve özel gereksinim duyulan öğrenciler ile yüz yüze eğitim öğretim bütün covid-19 tedbirleri alınarak başladı. Bütün bu gelişmelerin hemen arkasından merak edilen konular arasında diğer sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı oldu. Şimdi merak edilen konu ise ortaokul(5-6-7) ve liseler(9-10-11) yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre ‘En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ Şeklinde ifadelere yer verildi.
Bu açıklama arkasından EBA ile ders almaya çalışan 81 ildeki milyonlarca vatandaş heyecana kapıldı. Bütün bu açıklamaların hemen sonrasında veliler ve öğrenciler tarafından ortaokul 5-6-7 ve lise 9-10-11. sınıfların ne zaman yüz yüze eğitim öğretime başlayacağı merak konusu oldu fakat bu açıklamada bu soruya cevap bulunamadı. Konu ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama henüz yok.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.