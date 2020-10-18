Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Eki 2020 - 12:05 G: 18 Eki 2020 - 12:06

Ankara Mamak Belediyesi’nden Uçurtma Şenliği

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği Ödüllü Uçurtma Şenliği’nde gökyüzü çocukların uçurtmalarıyla renklendi. Programda yüzlerce çocuk saatler öncesinden aileleriyle birlikte sıraya girerek, heyecanla şenlik saatini bekledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği Ödüllü Uçurtma Şenliği’nde gökyüzü çocukların uçurtmalarıyla renklendi. Programda yüzlerce çocuk saatler öncesinden aileleriyle birlikte sıraya girerek, heyecanla şenlik saatini bekledi. Etkinlik saatiyle birlikte katılımcılara 333 uçurtma malzemesi dağıtıldı. Katılımcılar kendi uçurtmalarını önce atölyelerde yaptı ardından uçurtmalar hep birlikte gökyüzüne doğru süzüldü. Mamak Belediyesi Mutlu-Ege Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği’nde en yükseğe uçan, en estetik ve en büyük uçurtma da ödüllendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen şenlikte aileler ve çocukları yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, kendi uçurtmasını yaptı ardından çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan aileler de, çocuklarının mutluluklarına ortak olurken, onlarla birlikte rengarenk uçurtmaları, gökyüzünün maviliğiyle buluşturdu.

Elleriyle yaptıkları uçurtmalar ödüllendirildi

Havanın da güzel olmasıyla 7’den 70’e vatandaşlardan kimi uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken kimi de uçurtmasını rüzgârla buluşturmakta zorluk çekti. Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti.  Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar saatlerce gökyüzünde dalgalandı. Uçurtma Şenliği kapsamında düzenlenen yarışmada ise, kendi el yapımı uçurtmalarıyla yarışanlar arasından, jüri değerlendirmesi sonucunda en estetik, en büyük ve en yükseğe uçan uçurtma ödüllendirildi. Her kategorinin birincisine bisiklet hediye edilirken, ikinciye powerbank, üçüncüye de kulaklık hediye edildi.

18 Eki 2020 - 12:05 Ankara/ Mamak- Belediyeler

# MAMAK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Köse: “Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez” mask
Başkan Köse: “Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez”
Ankara Mamak’ta kapılar tam açık... Başkan Köse vatandaşları dinlemeye devam ediyor mask
Ankara Mamak’ta kapılar tam açık... Başkan Köse vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Ankara Mamak’ta konut mağduru kalmayacak mask
Ankara Mamak’ta konut mağduru kalmayacak
Mamak FK, Konyaspor ile oynadığı maçtan galip ayrıldı - Ankara mask
Mamak FK, Konyaspor ile oynadığı maçtan galip ayrıldı - Ankara
Ankara’nın Başkent oluşunun 97. Yıldönümü Mamak’ta Ankara Türküleri ile kutlandı mask
Ankara’nın Başkent oluşunun 97. Yıldönümü Mamak’ta Ankara Türküleri ile kutlandı
Ankara Mamak Belediyesi'nden, sokak hayvanlarına mama desteği mask
Ankara Mamak Belediyesi'nden, sokak hayvanlarına mama desteği
Ankara Mamak'ta yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor mask
Ankara Mamak'ta yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor
Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Köse’ye Ziyaret mask
Ankara Kent Konseyi’nden Başkan Köse’ye Ziyaret
Ankara Mamak Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek
Muhtarlardan Başkan Köse’ye hizmet teşekkürü mask
Muhtarlardan Başkan Köse’ye hizmet teşekkürü
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı mask
Ankara Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı
Bakan Ersoy'dan Ankara Turu mask
Bakan Ersoy'dan Ankara Turu
Ankara Yenimahalle Evi’nde nostalji yolculuğu başladı mask
Ankara Yenimahalle Evi’nde nostalji yolculuğu başladı
Ankara Zabıtası, ilçe ilçe hijyen desteğine devam ediyor mask
Ankara Zabıtası, ilçe ilçe hijyen desteğine devam ediyor
Başkan Köse: “Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez” mask
Başkan Köse: “Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez”
Ankara Çankaya Evleri'nde yeni dönem başlıyor mask
Ankara Çankaya Evleri'nde yeni dönem başlıyor
Ankara Çankaya Belediyesi'nin yatırımları hız kesmeden devam ediyor mask
Ankara Çankaya Belediyesi'nin yatırımları hız kesmeden devam ediyor
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı mask
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı
Ankara Sincan’da Bebek Kütüphanesi hizmete girdi mask
Ankara Sincan’da Bebek Kütüphanesi hizmete girdi
Ankara Polatlılara güzel haber! Yüzükbaşı ana isale hattında çalışmalar tamamlandı mask
Ankara Polatlılara güzel haber! Yüzükbaşı ana isale hattında çalışmalar tamamlandı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı mask
Ankara Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020
Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonları daha sık yaşanıyor! mask
Menopozdan sonra idrar yolu enfeksiyonları daha sık yaşanıyor!
Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? - Güzergahlar ve Saatleri mask
Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? - Güzergahlar ve Saatleri
Ankara Kaç Yılında Başkent Oldu? Ankara Neden Başkent Seçildi? mask
Ankara Kaç Yılında Başkent Oldu? Ankara Neden Başkent Seçildi?
Ankara Esenboğa Havalimanı’na Nasıl Gidilir? HAVAŞ Saatleri ve Durakları... mask
Ankara Esenboğa Havalimanı’na Nasıl Gidilir? HAVAŞ Saatleri ve Durakları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL