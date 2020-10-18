Heyet Raporu Nedir? Ankara'da Heyet Raporu Nerden Nasıl Alınır?

Heyet Raporu Nedir? Heyet Raporu Neden Nasıl Alınır? Hangi Durumlarda İstenir? Değişen ve gelişen dünyada artık bazı şeyleri yapabilmek için ön şartlar gerekli kılınmıştır. Önceleri bu gibi durumlar göz ardı edilse de artık değişen dünya ile birlikte teknolojinin gelişmesiyle de eskisi gibi herkes her şeyi yapamaz olmuştur. Bu iyiye işarettir. Çünkü birden çok kişiyi, durumu ilgilendiren bir konuda, olayda emanet edilen kişinin o işte başarılı olması beklenir. Astım hastalığı olan bir kişiyi ömür madeninde çalıştırmak ne kadar doğru? Eskiden bunlar bilinmezken, saklanırken.

Ankara'da Heyet Raporu Nerden Alınır? Heyet Raporu vermeye yetkili Özel ve Devlet Hastaneler Listesi İçin TIKLAYINIZ

Göz ardı edilirken günümüzde istenen sağlık raporları sayesinde bu gibi durumlar gizli kalmamakta ve onlarca kişinin sağlığı tehlikeye atılmamaktadır. Heyet raporu farklı amaçlar doğrultusunda hastaneler vasıtasıyla talep eden kişilere hiçbir sorunla karşılaşılmadığı taktirde verilmektedir. Birçok dalda uzman hekimin onayı gerekmektedir.

Bireylerin birçok kurum veya kuruluşa başvuruları anında artık sağlık raporu istenmekle birlikte daha büyük durumlarda ise detaylı rapor için heyet raporu istenmektedir.

Heyet Raporu Nedir? Heyet Raporu Neden Nasıl Alınır? Hangi Durumlarda İstenir?

İş yerinden zorunlu izin alınması gereken durumlar için iş yeri tarafından heyet raporu talebinde bulunulabilir. Engellilik durumları için heyet raporu istenmektedir. Sürekli ilaç kullanmak zorunda olan kişiler için heyet raporu zorunlu tutulabilir. İşitme engelliler için heyet raporu istenebilir.

Heyet raporu, herhangi bir iş başvurusunda bulunup girerken veya bir yükseköğretim kurumuna kaydolurken sağlığınızın yerinde olduğunu kanıtlamak amacıyla düzenlenen bir rapor türüdür. Bunlara ek olarak sağlıklı olmadığınızı ortaya koymak için de heyet raporuna ihtiyaç olabilir. Heyet raporu alabilmek öyle kolay veya basit bir işlem değildir. Raporu alabilmek için birçok kontrolden, birçok poliklinikten ve doktorundan sağlıklı olduğunuza dair ilgili belge üzerine imza almanız gerekmektedir

Heyet raporunu alabilmek için hem özel hastanelerden hem de tam teşekküllü devlet hastanelerinden faydalanılabilir. Öncelikli olarak heyet raporu almak istediğinizi belirten bir dilekçe almalısınız. Bu dilekçeyi hastanelerden edinebilirsiniz. Heyet raporu alacak bireylerden ise 3 Adet vesikalık fotoğraf ve T.C kimlik fotokopisi gerekmektedir.

Heyet raporu birkaç saatte veya bir günde alınabilen bir rapor türü değildir. Birden fazla doktora muayene olacağınız için birkaç gün de sürebilir. Bazı hastanelerde eğer şanslı iseniz ve tüm doktorlar orda olup da sıra yoksa yarım günde de alınabilir. Bu gibi durumlarda yoğunluk az olduğu için özel hastanelerde daha kısa sürebilir. Fakat belgenin ortalama hazırlanma süresi 3-4 gün içerisinde olup, teslim edilir.

Heyet raporu süresi kaç gündür?

Doktor yılda işçiye en fazla 40 gün rapor yazabilir. 40 günü aşan raporlarda ise işçiye iş göremezlik ödeneği ödenmez.

Heyet raporu aynı gün alınır mı?

Heyet raporları hastanelerden öğleden sonra teslim alınabilen bir rapor türü olup, raporun oluşumunda çok fazla beklenmemektedir. Resmi süre 7 iş günü olarak belirlenmiş olsa dahi en az 3 gün içinde raporunuz hazır hale gelmektedir.

Sağlık raporu icin hangi tahliller yapılıyor?

Genel Olarak : Akciğer Grafisi, İşitme Testi, Görme Testi, Kan Sayımı , İdrar Tahlili , Solunum Fonksiyon Testi ve Portör muayeneleri istenmektedir