Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir? E devlet üzerinden aile hekimi nasıl değiştirilir?Türkiye son dönemde sağlık alanında yaptığı yatırımlar ile ön plana çıkmaktadır. Sağlıkta verilen bütün hizmetler ve kaliteleri ve sağlık çalışanları sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Vatandaşların mağdur olmadan en yakın sağlık kuruluşlarından hizmet alması planlanmıştır. Bunun için öncelikle Aile Sağlığı Merkezi (ASM) gibi uygulamalar devreye girmiştir. Amaç vatandaşın ilk etapta hızlı bir sağlık hizmeti alabilmesini sağlamaktır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunan doktorlar ve hemşireler hasta ayrımı yapmaksızın 7’den 70’e tüm hastaların tanı ve tedavileri ile ilgilenmektedir. Adrese dayalı sistemle çalışan aile hekimliği sizi en yakın Aile Sağlık Merkezi’ne yönlendirir ve orada size bir aile hekimi verir. Sizin için kaydı oluşturulan aile hekimi her gittiğinizde sizinle ilgilenir, sizi tanır ve hastalık-tedavi durumlarınızı takip eder. Sürekli hastalar ve kronik hastalar için önemli bir takip adımıdır bu. Bir aile hekimi için yaklaşık olarak 4000 hasta idealdir.

Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir? E devlet üzerinden aile hekimi nasıl değiştirilir?

Aile hekimliği sistemi vatandaşa ücretsiz verilir ve sağlık sisteminin ilk basamağı konumundadır. Hastalar öncelikli olarak aile hekimlerine gider tanı koyulur ve gerekli durumlarda uzman hekimlere sevkleri yapılır. Bu sayede uzman hekimlerinde iş gücü hafifletilmiş, hastanelerde kalabalık azaltılmış olur.

Aile hekiminden memnun olmayan veya sağlıklı iletişim kuramayan bireylerin aile hekimlerini değiştirme hakları mevcuttur. Sağlık hizmetinde ‘hekim seçme hakkı’ yasalarca hastalara tanınmıştır. Peki bu işlem nasıl yapılır? Bunun iki yolu vardır.

Aile Hekimi Değiştirme Formu

İlki, bakanlık tarafından düzenlenmiş ‘Aile Hekimi Değiştirme Formu’nu doldurmaktır. Adrese dayalı değişiklik veya hekimden şikayetçi iseniz bunu formda belirtilen yerde işaretlemek gerekmektedir. Eğer ikinci seçenek olan aile hekiminden şikayetçi iseniz ‘kendi isteği’ ile seçimi de mevcuttur form üzerinde. Doldurduğunuz bu formu aile hekimine verip onun siteme işlemesini ve size ibraz etmesini beklemek durumundasınız. Aile hekimi değişikliğiniz yaklaşık 15 içinde onaylanmış olmaktadır.

İkinci yol ise E-Devlet kapısı üzerinden E-Nabız uygulamasına giderek hekim değişikliği yapmaktır. İşlemi yapabilmek için bazı şartlar mevcuttur. Aile hekimine 4000 kayıtlı vatandaş varsa siz bu hekimi tercih edemezsiniz. Her istediğiniz zaman değişiklik yapma hakkınız yoktur. Değişiklik yapma hakkı 3 ay içinde sadece 1 kere yapılmaktadır. Değişiklik yaptığınız ayın 5-21’i arası değişiklik talep ederseniz eğer aynı gün saat 23.59’da işleminiz onaylanır fakat ayın 21’inden sonra tercih yaparsanız bir sonraki ayın 5’i saat 23.59’da onaylanır. Saat 23.59 olmadan değişiklik talebini iptal edebilirsiniz fakat değişiklik yapıldıktan

sonra iptal edemezsiniz.

Hangi sağlık ocağına bağlıyım?

Aile hekiminizi öğrenmek için (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden girmeniz yeterlidir. E-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra sorgulama butonuna “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama” yazıp aile hekiminizi öğrenebilirsiniz.

E nabız Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Aile hekiminizi değiştirmek için öncelikle E-Devlet ve E-Nabız şifrenizi hazırlayın. Bu linke tıklayarak E-Nabız ekranına ulaşın ve ister E-Devlet ile giriş isterseniz de E-Nabız kullanıcı bilgilerinizle giriş yaparak E-Nabız karşılama ekranına ulaşın (İlk defa giriş yapıyorsanız kayıt gerektirebilir).

Aile Hekimliği hafta sonu açık mı?

Aile hekimleri hafta sonu hizmet vermemektedir, hafta sonu kapalıdır. Yani cumartesi ve pazar günleri genellikle sağlık ocakları kapalıdır. Ayrıca resmi tatil günlerinde de kapalıdır.