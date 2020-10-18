Hafta Sonu EFT Yapılır mı? Hafta Sonu Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer? Değişen ve gelişen modern zaman dünyası ile insanlar arasında meydana gelebilecek iletişim kanalları çoğalmıştır. Bankaların hayatımıza girmesi ile de maddi olarak yapabileceğimiz birçok şey kolaylaşmıştır. Artık insanlar neredeyse yanlarında, cüzdanlarında para bulundurmayacak hale geldiler.

Sanal para diye tabir edeceğimiz paralar ile işlerimizi görür hale geldik. Günümüzde banka hesabı olmayan insan kalmamış desek yeridir. Yaşı 18 ve üzeri olan here bir birey herhangi bir bankaya gidip bireysel hesap açtırabilmektedir.

Bankaların uygulamalarının da olması birçok kolaylığı beraberinde getirdi. Öyle ki artık para almak ve göndermek bir tuşa bakar hala geldi. Sadece kendi hesabımıza değil farklı kişilerin hesaplarına hatta farklı bankalarda bulunan banka hesaplarına dahi para gönderimi ve alımı yapabilmekteyiz.

Hafta Sonu EFT Yapılır mı? Hafta Sonu Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer?

Hesabımızın olduğu bankada bulunan bir hesaba veya başka bir bankada bulunan banka hesabına para gönderimi yapmak istiyorsan eğer karşımıza yapabileceğimiz bazı işlemler, seçenekler çıkıyor. Bunlardan birisi de EFT. Nedir bu EFT? EFT, Elektronik Fon Transfer’dir. Özetlemek gerekirse elektronik ortamlarda yapabileceğimiz Türk lirası cinsinden olan paramızı elektronik ortam vasıtası ile başka bir hesaba aktarmaktır.

Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi 1992 yılında kullanılmaya başlanmıştır. O dönemler günümüzdeki gibi hızlı olmasa da rağbet gören ve yine hayat kolaylaştıran bir sistemdir. Farklı bir şehirde yaşayan arkadaşınıza para gönderimi yapacaksınız ama onun kullanmış olduğu banka sizin kullanmış olduğunuz bankadan farklı ise böyle durumlarda Elektronik Fon Transfer (EFT) yapabilirsiniz. Yani bankanız ne olursa olsun, farklı bankalar arasında da Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemi yapılabilmektedir. EFT yapmak için de bazı kurallar vardır: bankanın çalışma saatlerini dikkate almak, hangi gün yapacağınıza dikkat etmek (hafta içi- hafta sonu), resmi tatil günleri.

Bankanız mesai saatleri dışında ise EFT işlemi yapamazsınız o gün için. Sizin yapmış olduğunuz işlem mesai saatleri bitmiş olduğu için bir sonraki mesai saatleri içinde gerçekleştirilmektedir. Hangi günler yapabileceğimize dikkat yine mesai saatleri ile alakalıdır. Birçok banka hafta sonu mesai yapmadığı ve kapalı olduğu için hafta sonu geldiğinde EFT işlemi yapamazsınız. İşleminiz gerçekleşir fakat göndereceğiniz ya da alacağınız para seyreden ilk hafta içi mesai saatlerinde hesabınızda olur. Yine tatil günlerinde EFT işlemi yapılmamaktadır. Uygulanan sistem hafta sonu sistemi ile aynıdır.