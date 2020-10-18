Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Fizik Tedavi Ücretleri Ödeniyor mu? Ülkemizde her gün onlarca trafik kazası meydana gelmektedir. Ortaya çıkan bu kazalarda maddi hasarın yanı sıra yaralanmalı ve kalıcı hasarlı olmak üzere sonuçlanabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında tespit ve tedavinin önemi büyüktür. Eğer ki bir kaza sonucunda vücudumuzda meydana gelebilecek bazı problemlerin çözümü içim fizik tedavi gerekmektedir.

Fizik tedavi nedir?

İnsan vücut yapısı gereği sinir sistemi, kalp-damar sistemi, kas-iskelet sistemi gibi sistemlere sahiptir. Bütün bu sistemlerde kaza sonucu meydana gelmiş olan fiziksel veya herhangi bir işlevsel bozukluk varsa bu durumlarda fizik tedavi gerekir ve uzman doktor tarafından uygulanır. Fizik tedavi uygulamasını gerçekleştiren doktora ise fizyoterapist adı verilmektedir. Boyun, kol, diz, bacak, omurga gibi bölgelerde ortaya çıkan rahatsızlıklar ve farklı sebeplere bağlı ağrılar nedeniyle fizik tedavi uygulanmaktadır. Bütün şikayetler sonucu doktora başvuran kişilere fizik tedavi önerilmektedir.

Fizik tedavi esnasında genellikle birçok farklı bölge için özel egzersizler yaptırılır. U tür egzersizler genellikle 30-60 dakika arası sürmektedir. Tedavi hastalarda süregelen ağrıyı azaltma, ortay çıkmış bozukluğu giderme ve iyileşme konusunda işe yaramaktadır. Bütün bu işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden eğitim almış kişilerin yapması tavsiye edilir.

Fizik tedavi nedir ne işe yarar?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kas-iskelet , sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan bir uzmanlık dalıdır. Fizik tedavi, fiziksel ajanlar ve tekniklerin kas iskelet sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılması anlamına gelir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Fizik Tedavi Ücretleri Ödeniyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre gerekli şartları yerine getiren hastaların tedavi ücretleri karşılanmaktadır. Hastane ayrımı yapmaksızın tedavi ücretleri karşılanırken dikkat edilmesi gereken bir konu vardır: özel hastanelerde tedavi olacaksa eğer hasta, SGK sadece tedavi ücretini karşılar ama hastadan aynı zamanda katkı payı ve farklı birtakım test ücretleri talep edilebilir. Bütün bu tedavi masraflarının karşılanabilmesi için doktor raporunun olması gerekmektedir.

Fizik Tedavi SGK karşılıyor mu?

Tedaviyi alacak kişinin sağlık durumu uzman hekim tarafından rapor edildikten sonra tedaviye başlanır. Yani bu konu hakkında raporu bulunmayan hastaların fizik tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmamaktadır. Verilen rapor ile bir sene içerisinde en fazla 30 seans ücretini SGK karşılamaktadır. Fakat bir hastaya 30 seanstan daha fazla tedavi gerekirse yine bunun için rapor alması gerekmekte. Yine böyle durumlarda heyet raporu da istenmektedir. Bir sene içinde en fazla 60 seans tedavi ücreti karşılanmaktadır, fazlası karşılanmaz. Varsayalım ki hastanın tedavi süresi 60 seanstan daha fazla. Bu gibi durumlarda heyet raporu süresine dikkat edilmeli, raporlar sürekli güncellenmelidir. Güncellenen raporlar sonrası gerekli ise hastaya 60 seans üzerinde tedavi verilir ve ücret talep edilmez.