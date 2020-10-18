Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Eki 2020 - 18:38

Türk Telekom - Büyükçekmece Basketbol: 67 - 63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom ile Büyükçekmece Basketbol takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom'dan Michael Eric ile Büyükçekmece'den Gabriel Olaseni mücadele etti.