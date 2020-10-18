18 Eki 2020 - 18:38 Güncelleme: 18 Eki 2020 - 19:11
Türk Telekom - Büyükçekmece Basketbol: 67 - 63
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom ile Büyükçekmece Basketbol takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom'dan Michael Eric ile Büyükçekmece'den Gabriel Olaseni mücadele etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom ile Büyükçekmece Basketbol takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom'dan Michael Eric ile Büyükçekmece'den Gabriel Olaseni mücadele etti.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# ankara
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.