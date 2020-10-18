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- 18 Eki 2020 - 18:38 G: 18 Eki 2020 - 19:11

Türk Telekom - Büyükçekmece Basketbol: 67 - 63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom ile Büyükçekmece Basketbol takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom'dan Michael Eric ile Büyükçekmece'den Gabriel Olaseni mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom ile Büyükçekmece Basketbol takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom'dan Michael Eric ile Büyükçekmece'den Gabriel Olaseni mücadele etti.

# ankara

18 Eki 2020 - 18:38 AA Ankara- Spor

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