Covid-19 Hastaları Neden Koku Tat Duyularını Kaybediyor? Ne Zaman Düzelir? Son dönemlerde içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ve tüm dünyayı etkisi altına alan Çin kaynaklı Covid-19 ( koronavirüs) hastalarda birçok farklı semptom göstermekte ve ciddi bir şekilde etkilemektedir. Yani koku ve tat kaybı sorunu son zamanlarda sıkça görülen salgın hastalık haline gelen covid-19 belirtisi olarak kabul edilmektedir.

Tat ve koku kaybı ilk başta koronavirüs belirtisi olarak görülmemiş daha sonralarda mayıs ayına gelindiği dönemde covid-19 belirti listesine eklenmiştir. Koku, tat kayıplarına sebep olan şey ise uyarıcı damarları besleyen uyarımda yaşanan sorundur.

Burunda yer alan koku alma hücreleri, ağızda yer alan tat alma tomurcukları bizim koku ve tat almamızı sağlar fakat depresyon, virüsler, kötü beslenme, damarda uyarım eksikliği bizde koku ve tat kaybına neden olur.

Koronavirüste Koku ve Tat Kaybı Nasıldır?

Birçok insanda virüsün görülmesiyle beraber tat ve koku kaybı ortaya çıkmıştır. Belirti gösteren hastaların özelliği ise ağır hasta olmaları değil de hafif semptom belirten kişilerde olmasıdır. Hafif seyreden hastalarda daha yaygın görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre hafif semptom gösteren hastaların %86’sıbda koku tat kayıpları görülmüştür. Büyük çoğunluğunda semptomlar ile koku ve tat kaybı da son bulacaktır.

Koronavirüste Koku ve Tat Kaybı Nasıl Geçer?

Yapılan araştırmalar sonucunda Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi (AAO-HNS)’nde hasta sonuçlarına göre 7 gün içerisinde bir nebze iyileşen hasta sayısı oranı %27 iken daha çok hasta 10 gün içinde sağlığına kavuşmuştur. Hastaların geneli bu konuyu sıkıntısız atlatırken bazı hastalarda ise tat ve koku kaybı kalıcı olabilmektedir. Bu büyük bir sorun olabilir. Çünkü koku ve tat almamak günlük yaşamda birçok zorluğu beraberinde getirecektir.

Covid-19 Sonrası Alınabilecek Önlemler

Koronavirüs sonrası tat ya da koku kaybının geri getirilmesi için herhangi bir ilaç ya da iğne bulunmamaktadır. Belirli zaman aralıklarıyla koku eğitimi yapılabilir. Farklı ve güçlü kokulara maruz kalmak bir süre sonra sizin koku alma duyunuzda olumlu bir etki yaratabilir. Limon, karanfil gibi keskin kokular denenebilir.