Amerika Birleşik Devletleri Seçimleri Ne Zaman Yapılacak? İşte Son Durum! Tüm dünyanın merakla beklediği Donald Trump ve Joe Biden’ın yapılacak olan ABD seçimlerinden nasıl bir sonuçla ayrılacağı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapına bir ankete göre Joe Biden’ın, Trump’ın 10 puan önünde olduğu yönünde. Seçimin onucunu belirleyecek durum ise kritik durumda olan eyaletler. Çünkü ABD’de başkanlık seçimleri esnasında delege sistemi uygulanmakta. Nedir bu delege sistemi? ABD’nin her eyaleti için farklı bir delege sayısı mevcut. Eyalette oy çoğunluğunu sağlayan parti o eyaletin tüm delegelerini de almış oluyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam 538 delege bulunmaktadır. Bu delegelerin 270’ini alan başkanlık yarışını kazanmış oluyor.

Biden, başkanlık yarışını Trump'ın 10,6 puan önünde götürüyor.

Yine bir dönem önce 2016 seçimlerinde Demokrat parti adayı Hillary Clinton, Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump’dan daha fazla oy almış fakat eyaletlerin önemli olduğu durumda kritik birkaç eyaleti Cumhuriyetçi Donald Trump’a kaptırdığı için başkanlık yarışını kılpayı kaybetmişti. Ülke genelinde yapılan yorumlara göre ise seçimler öncesi her ne kadar anketler yapılsa da Biden 10,6 puan önde olsa da ülkede var olan seçim sisteminden ötürü sonucun farklı olabileceği düşünülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Seçimleri Ne Zaman Yapılacak?

Yapılacak olan başkanlık seçimleri herhangi bir aksilik olmadığı sürece covid-19 salgınına rağmen 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Covid-19 salgını etkisinde bulunan ABD’de normalden farklı bir seçim süreci meydana gelmektedir. Tüm yaşananlara rağmen iki adayın da kongre yapmaktan vazgeçmedikleri görüldü.

İşte Son Durum!

Ccovid-19 salgınının hız kesmeden devam ettiği ülkede her iki adayında ağustos yanında kurultay yaptığı bilinmektedir. Her iki adayda resmi olarak adaylıklarını duyurmuşlardır.

Joe Biden için seçimi kazanmanın yolu kritik eyaletleri almak. Bu eyaletler: Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin. Bu 3 eyaletin önemi ise her an oy rengini değiştirebilmesidir. Yapılan bütün anket sonuçlarına göre şimdilik bu 3 eyalette Joe Biden önde gitmektedir.

Son alınan bilgilere göre Biden, Teksas, Georgia, Florida ve Ohio gibi eyaletlerde de önde götürüyor seçim yarışını. Teksas ise Trump’ın kalesi olarak bilinmektedir.