Emlak Vergisi Ödeme İşlemleri 2020! Ankara'da Emlak vergisi nasıl ödenir? Türkiye Cumhuriyeti’nde yaklaşık olarak 83 milyon kişinin yaşadığını düşünürsek bunların neredeyse yarısın üzerine kayıtlı ev, araba, arsa yani taşınır ve taşınmaz mal varlığı bulunmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi vatandaşların ödemek zorunda olduğu bu taşınır ya da taşınmaz mülkler için bir vergi alınmaktadır. Bu vergiye emlak vergisi adı verilmektedir.

Emlak vergisi genellikle yılın ortasında, haziran ayında ödenen bir vergidir. Sahip olunan bütün taşınmazların ve gayrimenkullerin tamamı için yılda bir kez ödenir. Emlak vergilerini ödemek için vergi dairelerini tercih edebiliriz. Peki başka türlü bu vergiler ödenebilir mi? Buna birlikte göz atalım sizlerle.

Emlak Vergisi Ödeme İşlemleri 2020! Ankara'da Emlak vergisi nasıl ödenir?

Ki çeşit emlak vergisi vardır. Bunlar sahip olunan malın türüne göre değişiklik göstermektedir. Ev, apartman, iş yeriniz varsa bina vergisi, herhangi bir arazi ya da arsanız varsa da arazi vergisi ödersiniz. Bu iki tür verginin tek ortak yanı bulunan malların aynı sınırlar dahilinde yer almasıdır.

Ödediğimiz emlak vergisinin ne kadar olduğu konusunda ise ödeme yapacağımız malın cinsi, büyüklüğü ve bulunduğu konum (il-ilçe) önemlidir. Emlak vergilerini iki taksit yaparak ödeyebildiğiniz gibi tek seferde ödemek de mümkün.

Vergi dairesine gitmek istemeyen vatandaşlarımız emlak vergilerini bulundukları belediyeye müracaat ederek doğrudan yapabilir veya internet üzerinden ödeme yapabilirler. Diğer bir seçenek ise herhangi bir banka şubesine giderek ödeme işlemini tamamlamak.

İnternet Üzerinden Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Birçok kişi değişen ve gelişen teknoloji ile evinden çıkmadan birçok işlemi yapabilmektedir. Dışarıda olmak istemeyen, vakti sınırlı olan kimseler için internet üzerinden ödemek daha caziptir.

E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Emlak vergisi ödemesini e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Bazı bankalar üzerinden de emlak vergisi ödemesi yapılabiliyor.

Emlak vergisi ödemeleri için taşınmazın bağlı olduğu belediyenin ödeme noktalarından yapılabilmekte. Emlak vergisi ödemesini taşınmazın bağlı olduğu belediyenin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yada hesaba havale/eft ile yapabilirsiniz.

Havale ya da EFT Yoluyla Ödeme

Vergisini ödemek istediğiniz malın bulunduğu belediyenin hesap numarasına kullandığınız mobil banka ile EFT yapabilirsiniz. Banka türü farketmeksizin ödemeler kolayca yapılabilir.

Gelir İdaresi Genel Başkanlığı WEB Sitesi

Emlak ödemeleri için oluşturulmuş online merkezlerden bir tanesi de Gelir İdaresi’nin resmi WEB sitesidir. Ödeme yapmanın yanı sıra siteden borcunuzu da sorgulayabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Borç Ödeme

Devlet kurumları ile alakalı birçok konuda işinizi hallettiğiniz E-Devlet kapısı üzerinden emlak verginizi de ödeyebilirsiniz. İki taksitte ödenen emlak vergisinin birinci taksiti Mayıs ayında, İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.