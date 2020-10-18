Ankara Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım düştü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım isabet etti.İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtınanın ardından başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım isabet etti.İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtınanın ardından başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Hicret Camisi'ne yıldırım isabet etti. Caminin içerisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Camideki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.
Mahalle Muhtarı Ayhan Şahan, camide kimsenin olmadığı sırada yıldırımın isabet ettiğini, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.