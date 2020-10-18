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- 18 Eki 2020 - 22:47 G: 18 Eki 2020 - 22:48

Ankara Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım düştü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım isabet etti.İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtınanın ardından başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım isabet etti.İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtınanın ardından başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Hicret Camisi'ne yıldırım isabet etti. Caminin içerisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Camideki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

Mahalle Muhtarı Ayhan Şahan, camide kimsenin olmadığı sırada yıldırımın isabet ettiğini, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.

18 Eki 2020 - 22:47 AA Ankara- Asayiş

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