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- 18 Eki 2020 - 23:10 G: 18 Eki 2020 - 23:11

Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle karantinaya alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle karantinaya alındı. Demirci Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Kulalar Mahallesinde 14 pozitif vaka ile 42 temaslı ve Durhasan Mahallesinde 9 pozitif vaka ile 32 temaslı tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun acilen Kaymakam Adem Kaya başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmede, vakaların tespiti üzerine vatandaşların salgından korunması ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kullalar ve Durhasan mahallelerinde sokağa giriş ve çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süreyle yasaklanmasına ve durumun karantina süresinin ardından tekrar değerlendirilmesine karar verdiği ifade edildi.

Kararın duyurulmasıyla mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu. İlçe Jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturulurdu.

18 Eki 2020 - 23:10 AA Manisa- Gündem

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