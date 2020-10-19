Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Eki 2020 - 09:36 G: 19 Eki 2020 - 09:37

Dolar haftaya düşüşle başladı - 19 Ekim 2020

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,9210'dan işlem görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,9210'dan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,8501, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen altında 7,9332'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,9210'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 9,2780'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2515'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi inşaat üretimi ve ABD'de NAHB Konut Piyasası Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini söyledi.

19 Eki 2020 - 09:36 AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 19 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 19 Ekim 2020
Ankara Aktaş’taki hak sahiplerine müjde! İhale tarihi belli oldu mask
Ankara Aktaş’taki hak sahiplerine müjde! İhale tarihi belli oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ve Vaka Sayısı mask
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ve Vaka Sayısı
Gazeteci yazar Bekir Coşkun Ankara'da hayatını kaybetti mask
Gazeteci yazar Bekir Coşkun Ankara'da hayatını kaybetti
Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı mask
Manisa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Ankara Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım düştü mask
Ankara Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım düştü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL