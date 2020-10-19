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- 19 Eki 2020 - 11:59 G: 19 Eki 2020 - 12:12

Ankara Mamak Belediyesi’nin 2021 bütçesi onaylandı

Mamak Belediyesi’nin, 2021 yılı 510 milyon liralık bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Başkanlığında gerçekleşen Mamak Belediye Meclis Toplantısı’nda 2021 yılı performans programı, gelir tarifeleri ve 2021 mali yılı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mamak Belediyesi’nin, 2021 yılı 510 milyon liralık bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Başkanlığında gerçekleşen Mamak Belediye Meclis Toplantısı’nda 2021 yılı performans programı, gelir tarifeleri ve 2021 mali yılı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. Mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri, belediyenin 2021 yılı bütçesi, gelir tarifesi, kadro cetvelleri ve bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Toplumun her kesimine yönelik yatırımların, hizmet ve çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizen Başkan Köse, “Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz projelerimizin çok büyük bir kısmını hayata geçirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri de Mamak’a kazandırıyoruz. Böyle bir dönem Mamak’ın altın dönemidir. Güzel Mamak’ımızı bütün güzellikleriyle vitrin kent yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Başarının sırrı tasarruf

Bütçenin titiz çalışmalar sonucunda hazırlandığını belirten Başkan Köse, “İlçemiz önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Bütçemiz, ilçemizi daha da ileriye taşıyacak projeleri içeren bir bütçedir. Halkımızın kaynaklarını, halkımızın hizmetine sunmaktayız. Bütçemizin bugüne kadar her kuruşunu vatandaşımıza hizmet ve yatırım olarak değerlendirdik. Elimizdeki kaynağımızı en akılcı bir biçimde kullanarak Mamak’ın önceliklerine göre halkımıza hizmet üretmeliyiz. Kendi imkânlarımızı sağlıklı bir zeminde kullanıp, israfın önünü kapattığımızda, birikimlerimizi halkımıza yatırıma dönüştürüyoruz. 2021 yılında da aynı kararlılık ve aynı tasarruf anlayışı ile hareket etmeye devam edeceğiz.''

Konuşmasının ardından iktidarı, muhalefetiyle tüm meclise teşekkür eden Köse, konuşmasının ardında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu doğrultusunda 2021 bütçesini kabulü yönünde oylamaya sundu. Meclis de 2021 bütçesini oybirliği ile kabul etti.

19 Eki 2020 - 11:59 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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