Ankara Çankaya’nın yeni hizmet binası yükseliyor
Çankaya Belediyesinin 18 Eylül’de temelini attığı Yıldız Belediye Hizmet Binasının yapımı hızla devam ediyor. Kütüphane, Çankaya Evi, Diş Polikliniği, belediye hizmet birimlerinin yer alacağı yeni Hizmet Binası, çevresine yapılacak yeşil alanıyla da vatandaşların hizmetine sunulacak.
Çankaya Belediyesinin 18 Eylül’de temelini attığı Yıldız Belediye Hizmet Binasının yapımı hızla devam ediyor. Kütüphane, Çankaya Evi, Diş Polikliniği, belediye hizmet birimlerinin yer alacağı yeni Hizmet Binası, çevresine yapılacak yeşil alanıyla da vatandaşların hizmetine sunulacak.
Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan Yıldız Belediye Hizmet Binası'nda yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Nisan'da yapımı tamamlanması planlanan hizmet binası; içindeki Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği, belediye hizmet birimleri ve çevresindeki yeşil alanı Yıldız'ın yeni cazibe merkezi olacak. Yıldız'ın değerine değer katacak Yeni Hizmet Binası içinde yer alacak Çankaya Evi, yine çok kapsamlı bir eğitim yuvası olacak. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği büyük kütüphane, 260 metrekare diş polikliniği ve 700 metrekare alanda dersliklerin yer alacağı Hizmet Binası, halkın birlikte öğrenip birlikte sosyalleştiği bir alan olacak.
HALKIN OLANI HALKA KAZANDIRIYORUZ
Büyük mükemmel bir yapıyı Çankaya’ya kazandıracaklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim için durmak yok. Hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Eski, cumbalı Ankara evleriyle modern mimariyi birleştirdik. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Yeni Hizmet Binası Yıldız'ın değerine değer katacak" diye konuştu.
19 Eki 2020 - 12:06 Ankara/ Çankaya- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.