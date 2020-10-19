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- 19 Eki 2020 - 12:06 G: 19 Eki 2020 - 12:22

Ankara Çankaya’nın yeni hizmet binası yükseliyor 

Çankaya Belediyesinin 18 Eylül’de temelini attığı Yıldız Belediye Hizmet Binasının yapımı hızla devam ediyor. Kütüphane, Çankaya Evi, Diş Polikliniği, belediye hizmet birimlerinin yer alacağı yeni Hizmet Binası, çevresine yapılacak yeşil alanıyla da vatandaşların hizmetine sunulacak.  

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çankaya Belediyesinin 18 Eylül’de temelini attığı Yıldız Belediye Hizmet Binasının yapımı hızla devam ediyor. Kütüphane, Çankaya Evi, Diş Polikliniği, belediye hizmet birimlerinin yer alacağı yeni Hizmet Binası, çevresine yapılacak yeşil alanıyla da vatandaşların hizmetine sunulacak.  

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan Yıldız Belediye Hizmet Binası'nda yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Nisan'da yapımı tamamlanması planlanan hizmet binası; içindeki Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği, belediye hizmet birimleri ve çevresindeki yeşil alanı Yıldız'ın yeni cazibe merkezi olacak. Yıldız'ın değerine değer katacak Yeni Hizmet Binası içinde yer alacak Çankaya Evi, yine çok kapsamlı bir eğitim yuvası olacak. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği büyük kütüphane, 260 metrekare diş polikliniği ve 700 metrekare alanda dersliklerin yer alacağı Hizmet Binası, halkın birlikte öğrenip birlikte sosyalleştiği bir alan olacak.

HALKIN OLANI HALKA KAZANDIRIYORUZ

Büyük mükemmel bir yapıyı Çankaya’ya kazandıracaklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim için durmak yok. Hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Eski, cumbalı Ankara evleriyle modern mimariyi birleştirdik. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Yeni Hizmet Binası Yıldız'ın değerine değer katacak" diye konuştu.  

19 Eki 2020 - 12:06 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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