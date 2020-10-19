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- 19 Eki 2020 - 15:03 G: 19 Eki 2020 - 15:21

Devlet Hastaneleri Diş Teli Takar Mı? 2020 Devlette Diş Teli Tedavisi Fiyatları

Diş sağlığı ile ilgili problemlerin arttığı birçok insanın çarpık diş, çene büyümesi gibi problemlerle karşı karşıya kaldığı bugünlerde devlet hastanelerinde diş teli takılıp takılmadığı, kimlere diş teli takıldığı ve ücretleri merak edilen konuların başında geliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Diş sağlığı ile ilgili problemlerin arttığı birçok insanın çarpık diş, çene büyümesi gibi problemlerle karşı karşıya kaldığı bugünlerde devlet hastanelerinde diş teli takılıp takılmadığı, kimlere diş teli takıldığı ve ücretleri merak edilen konuların başında geliyor.

Özel hastane sayısının günden güne arttığı son zamanlarda diş teli taktırmak için devlet hastanelerinin kullanıp kullanılamayacağı ve ne kadar masrafa mal olacağı vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bilindiği üzere devlet hastanelerinde SGK tedavisi almak mümkün. 18 yaşından büyük olan kişilerin SGK tedavisi alabildiği devlet hastanelerinde 18 yaşından küçük olan kişiler ise ücretsiz faydalanabiliyor.

Devlet Hastanelerinin Hangi Bölümleri Diş Teli Takmaktadır?

Devlet hastanelerinde sadece 18 yaşının altındaki kişiler diş teli taktırabilmektedir. 18 yaşından büyük olan vatandaşlara devlet diş teli sağlamamaktadır. Devlet hastanelerini ücretsiz kullanan 18 yaş altındaki kişiler diş teli taktırmak için belli bir ücret ödemek durumunda kalırlar. Devlet hastanelerindeki her bölüm de diş teli takmaz. Devlete bağlı olan ağız ve diş sağlığı bölümleri, Ortodonti bölümleri, devlet klinikleri diş teli takmaktadırlar. Devlet hastanesinde diş teki taktıracak kişilerin ödeyecekleri ücretler ise değişmektedir.

Devlet Hastanesinden Diş Teli Taktırmak İçin Nasıl Randevu Alınır?

Devler hastanesinden diş teli taktırmak ya da ağız ve diş sağlığı için kontrol de bulunmak için internet üzerinden ya da ALO 182 hattı üzerinden randevu alınabilir. E-devlet uygulamalarından biri olan MHRS üzerinden randevu almak en sık kullanılan yöntemdir. Bu adresten alınan randevuların tarihleri ise illerin kalabalıklığına göre farklılık gösterir.

Diş Teli İçin Devlet Hastanelerine Ücret Ödenir Mi?

Devlet hastanelerinden ücretsiz faydalanabilen 18 yaş altındaki kişilerin diş teli taktırmak için ücret ödemesi gerekmektedir. Diş teli için malzeme parası olarak da geçen bu miktar 2500 ile 8000 TL arasında değişmektedir. Fiyat aralığının bu kadar geniş olması diş telinde kullanılacak malzemelerin çeşitlilik göstermesi, tedavi biçimlerinin ise birden fazla olması ile ilgilidir. Diş teli tedavisi devlet hastanelerinde ücrete tabi olmakla beraber özel hastanelere göre son derece ucuzdur.

19 Eki 2020 - 15:03 - Sağlık

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