Milli voleybolcu Metin Toy'un babasının cenazesi, toprağa verildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Metin Toy'un, tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Adem Toy, Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Metin Toy'un, tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Adem Toy, Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi morgundan alınan cenaze, merkeze bağlı Uluköy köyüne getirildi.
Adem Toy'un naaşı, öğle vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Metin Toy ve kardeşi Fatih Toy ile yakınları, taziyeleri kabul etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.