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- 19 Eki 2020 - 15:43 G: 19 Eki 2020 - 15:44

Milli voleybolcu Metin Toy'un babasının cenazesi, toprağa verildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Metin Toy'un, tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Adem Toy, Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Metin Toy'un, tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Adem Toy, Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi morgundan alınan cenaze, merkeze bağlı Uluköy köyüne getirildi.

Adem Toy'un naaşı, öğle vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Metin Toy ve kardeşi Fatih Toy ile yakınları, taziyeleri kabul etti.

19 Eki 2020 - 15:43 AA Kütahya- Spor

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