E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Ankara ikametgah değişikliği detayları...

E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır? Birçok vatandaş farklı sebeplerden ötürü yaşadığı yerden ayrılarak farklı yerlere gitmesi durumunda adres değişikliği yani ikametgah değişikliği yapması gerekmektedir. İkametgah, bir kimsenin bulunduğu ve oturduğu yer anlamına gelmektedir.

İkamet ettiği yerden ayrılan vatandaşlar için yaptığı adres değişikliğini bildirmesi için 20 gün süre tanınmıştır. Adres değişikliği nüfus müdürlükleri tarafından yapılabildiği gibi e-devlet üzerinden de yapılabilir. Adres bildirmenin amacı ise vatandaştan sağlıklı bilgi almak ve adres bilgilerini güncel tutmaktır.

Adres Değişikliği Yapılmadığı Taktirde Ne Yapılır?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 5490. sayısının 48 inci maddesi kapsamına göre zamanında yapılmayan adres değişikliği beyanı için vatandaş 480 TL, gerçek dışı bilgi olduğunun anlaşılması durumunda ise ceza daha da artarak 963 TL olarak belirlenmiştir.

Kimler İkametgah Değişikliği Yapabilir?

İkametgah kaydı oluştururken kişilerin beyanı esas alınır. Bir ailenin yetişkin bireyleri birbiri yerine ikametgah bildiriminde bulunabilir. Erişkin olmayan (18 yaş altı) kişilerin adres değişikliği bildirimini ise veli, vasi ya da yetişkin kardeşleri yapabilir. İkametgah adresi olarak belirtilmek istenen yerde kimse yaşamıyorsa bireylerin kendilerinin bildirimde bulunmaları yeterlidir. Fakat o adreste yaşayan birisi olduğu durumda ise ikametgah bildirimi yapacak kişinin nüfus müdürlüğüne, evde yaşayan kişi ile birlikte müracaat etmesi gerekir.

E-Devlet Sisteminde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

2007 yılından bu tarafa bütün vatandaşların, ikamet ettikleri adresler veri tabanına kaydedilmektedir. İkamet değişikliğini e devlet sistemi üzerinden yapmak isteyenler için mobil imza ya da elektronik imza bulunması şartı vardır. Akdi taktirde adres değişikliği yapabilmeniz gerçekleşmeyecektir.

Adım Adım Adres Değişikliği

Adres değişiklikleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş sağlanır.

Açılacak olan sayfanın sol kısmında bulunan e-Hizmetler butonuna tıklanır.

Bir sonraki adım ise Adres değişikliği işlemleri için açmış olduğumuz e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapmak. Bunun için ‘Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfine tıklanmalıdır.

Asıl işlem yapacağımız sayfa olan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfası buradan yapılabiliyor.

Açılacak ekrandan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonunu kullanarak 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birini seçip sisteme girmek gerekir.