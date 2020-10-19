İşkur Kaydı Nasıl Yapılır 2020! Ankara'da İŞKUR is başvurusu nasıl yapılır?

İşkur Kaydı Nasıl Yapılır? Ülke genelinde nüfusun hızla artması, genç ve dinamik nüfusun fazla oluşu ve üniversite mezunu olup işsiz olan birçok kişi bulunmaktadır. İş arayan ve işverenin buluştuğu devlet tabanlı bir kurum olan Türkiye İş-Kur iş bulamayan birçok kişini umudu olmuştur. Yapmanız gerekn tek şey İŞ-Kur kaydınızı oluşturup işverene kolayca ulaşabilmek.

İşkur İş Başvurusu E-Devlet için TIKLAYINIZ

Kurulduğu andan itibaren milyonlarca kişinin iş sahibi olmasını sağlayan İş-Kur işçi ile işvereni bir araya getiriyor. İş verenin kriterleri ve işçide bulunmasını istediği şartları (tecrübe, eğitim, engel durumlar vs) belirten platformda kendinize göre iş bulmanız oldukça kolay hale geliyor. Hem işçinin hem işverenin kaydının sisteme yapılması gerekmektedir.

Sisteme kayıt işlemi gerçekleştirmek için vatandaşlara 2 farklı yol sunulmuştur: Bunlardan ilki bütün il ve ilçede bulunan İŞKUR bürolarına bireysel olarak başvuruyla kayıt oluşturma, ikincisi ise İŞKUR "İnternet Şubesi" üzerinden kayıt (E-Devlet kapısı) oluşturma.

İşçinin Kaydı Nasıl Yapılır?

İş arıyor ve henüz bir iş bulamadıysanız bu platform üzerinden iş bulma şansınız artacaktır. Sisteme kayıt yaptırarak niteliklerinize uygun işi bulabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemleri için İŞKUR’a gitmeye gerek yoktur. Yapmanız gereken tek şey kurumun internet şubesini kullanmaktır. Kurumun internet sitesine E-Devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz.

Yapmanız gereken adımlardan kısaca şu şekilde bahsedebiliriz:

İş-Kur resmi internet adresi olan "iskur.gov.tr" adresine giriş yapmak. Sitede yer alan menüde "İnternet Şubesi" butonuna tıklamak. Açılan sayfa ile İŞKUR E-Şubesinde kayıt işlemine devam edebilmek için sol tarafta bulunan "İş Arayan" butonu altındaki "Üye Ol" butonuna tıklamak. Daha sonra karşınızda çıkan "Üyelik Sözleşmesi" detaylarını okuduktan sonra onay veriyorsanız eğer altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın. Eğer onay vermiyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayın. İlk seçeneği seçip üyelik sözleşmesini onaylamazsanız eğer kayıt işleminin diğer adımlarına devam edemezsiniz.

Üyelik sözleşmesine onay verdikten sonra kayıt sayfası açılacak ve sizden: T.C. kimlik numarası, ad ve soyad, baba adı, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerinizi girin. Bütün bu bilgiler girildikten sonra bulunan güvenlik kodu sayılarını karşısındaki beyaz kutucuğa doğru ve eksiksiz olacak şekilde girin. Güvenlik kontrolünü doğru yaptıktan sonra altta bulunan uyarıyı okuyun, üzerinde yer alan kutucuğu işaretleyin ve "İleri" butonuna tıklayın.

Daha sonra ise sırasıyla açılan sayfalarda: adres bilgilerini (Ülke, İl/İlçe, Açık Adres ve Posta Kodu), İletişim bilgilerini (Ev Telefonu, Cep Telefonu ve E-Posta Adresi) girin, girişte kullanacağınız şifrenizi seçin ve şifrenizi "Şifrenizi tekrar girin" yeniden girin.

Bunların arkasından: güvenli şekilde giriş için yine kendinize ait "Güvenlik Sorusu" ve "Yanıtı" oluşturun. Son olarak: istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girdikten sonra "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" butonuna tıklayın.

Bütün bu adımlar sonrasında bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesinin ardından kayıt işleminizi tamamlanmış olursunuz.