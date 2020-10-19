E-Devlet Kapısı Üzerinde Trafik Cezası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? İnsan nüfusunun artmasıyla birlikte ihtiyaçlar da doğru oranla artış göstermiştir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda motorlu taşıtların üretimiyle beraber ulaşımda devrim yaşanmıştır. Artık herkesin edinebildiği motorlu taşıtlar birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Neredeyse her evde 2-3 tane görülen taşıtları kullanmanın da belli başlı kuralları var elbette.

Bu kurallara uyulmadığı takdirde ise sürücüleri ciddi cezalar beklemektedir. Karayollarınsa eskiden polis ekipleri radar hız kontrolü, çevirme yaparak kurallara aykırı durumları tespit edip cezai işlem uygulamaktaydılar. Artık bu uygulamaların yanı sıra gelişen teknolojiyle beraber MOBESE cihazları ile hem ses hem görüntü kaydı alınmakta, hatalı ve yanlış kullanımlar ve durumlar cezalandırılmaktadır.

Mobese sistemi ile yazılan cezalar plaka tanıma sistemi sayesinde çalışmaktadır. Adrese dayalı sistemde plakanın kayıtlı bulunduğu adrese veya araç plakasına ceza makbuzu gönderilmektedir.

2020'nin Trafik Cezaları Belli Oldu

2020 yılı itibariyle trafik cezalarında yüzde 22,58 artış meydana geldi. En düşük ceza 104 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere verildi.

En yüksek ceza ise 32 bin 719 lirayla işletme şartlarına uymayan ve araç muayenesini unutmayı üçüncü kez tekrar edenlere uygulanacak.

Ehliyetsiz araç kullanmanın bedeli ise 2 bin 473 lira olarak belirlendi.

Araç kullanırken aynı zamanda cep telefonu kullanana ise 288 lira para cezası kesilecek.

Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına girerken yavaşlamayan ve geçmek üzere olan yayalara öncelik tanımayanlara 598 lirayla ceza kesilecek.

Kendi aracının olmayıp veya sahte plaka kullanan sürücülere ise 6129 lira ceza kesilecek.

Keyif verici madde ( uyuşturucu vs) kullananların ceza miktarı ise 6133 lira olarak belirlendi. Son olarak eğer ki cezanızda indirim istiyorsanız 15 gün içinde ödenen cezalara %25 indirim uygulanmaktadır.

Trafik Cezaları Nasıl Sorgulanır?

Trafik cezalarının sorgulanması basit yöntemlerle yapılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve E-Devlet kapısı bunlardan birisi.

EGM'de Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden (https://www.egm.gov.tr/sayfalar/trafik_sorgulari.aspx) araç sahibinin: ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılını sisteme girip son bir yıl içerisinde yazılmış trafik cezalarını görüntüleyebiliyor.

E-Devlet Üzerinden Yazılan Trafik Cezası Sorgulama

Turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılan plakadan araç sorgulama işleminin yapabilmesi için arama kısmına "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız.

E-Devlet'ten sorgula yapmak istiyorsak eğer öncelikle E-Devlet şifresinin olması gerekir. Ehliyete yazılmış olan cezaları görmek için arama kısmına "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız. Sürücü Bilgileri (ad soyad, verildiği yer, ilk belge tarihi, aktif ceza puanı) karşımıza çıkmaktadır. Adınıza kayıtlı, ehliyetinize ya da şahsınıza son bir yıl içinde yazılmış trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.