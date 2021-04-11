Ankara'ya Taşınmadan Önce Mutlaka Bilinmesi Gerekenler! İşte Tüm Detaylar...

Ankara’ya taşınmak isteyenler için Ankara ilk başlarda yabancı geleceği için Ankara’da günlerin nasıl geçeceğini bilmek Ankara’ya taşınmayı daha kolay hale getirecek. Ankaralıların gözünden hazırlanan liste sayesinde Ankara’yı sevmek daha kolay hale gelecek.

Ankara Park Kültürü

Ankara, Türkiye’nin tam orta noktalarından yer aldığı için deniz ile hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Bu durum ise Ankara’yı tatsız ya da keyifsiz bir hale getirmiyor. Özellikle Ankara’da doğal ve yapay göller çok fazlayken aynı zamanda geçmişi uzun yıllara dayanan gelişmiş bir park kültürü bulunmaktadır.

Parklar, Ankara’nın neredeyse her köşesinde bulunur ve sakinlerine rahatlama, sakinleşmek ve gevşemek için özel fırsatlar sunarlar. Özellikle Kuğulu Park ve Seğmenler Parkı neredeyse Ankara ile bütünleşmiş parklardır ve konumları itibariyle de nefes almak ve mola vermek isteyenlerin tercih ettikleri yerler olmaktadır.

Kış Aylarında Ankara

Ankara özellikle kış aylarında son derece soğuk olmaktadır. Karasal iklimin tüm koşullarının görüldüğü Ankara’da bu yüzden kış aylarında dikkatli olunması gerekmektedir. Ancak Ankara’ya kar yağdığında şehrin üzerine çöken beyaz perde, her şeyi çok daha güzel bir hale getirmektedir.

Aynı zamanda Ankara’da kışın hiç bitmediği yerler de bulunuyor. Belpa’da yaz aylarında da tercih edilen buz pisti sayesinde eğlenebilir ya da buz hokeyi maçlarını seyredebilirsiniz.

Kalabalık Ankara Caddeleri

Ankara’ya gidecekler ya da taşınacaklar için Ankara caddeleri de ayrı bir keyif ve keşif sağlıyor. Özellikle Tunalı Hilmi, Yüksel, Bestekâr gibi caddeler sosyal hayatın çok geniş olduğu ve her köşesinde yeniliklerin görüleceği alanları oluşturmaktadır.

Bu caddelerde alışveriş yapmak, arkadaşlarınız ile zaman geçirmek, sadece gelen geçenleri seyretmek eşsiz hazlar sağlayacaktır. Aynı zamanda caddelerde her ihtiyaca göre sıralanan dükkanlardan da farklı ihtiyaçlarınızı gidermeniz çok daha kolay bir hale gelecektir. Özellikle son zamanlarda ise Ümitköy tarafındaki caddeler yeni rağbet alanları olarak öne çıkıyor.

Ankara’da Ulaşım Kolaylığı

Ankara’da özellikle toplu taşıma ulaşımı son derece kolaydır. Diğer şehirlere göre daha az trafiğe sahip olan Ankara, bu açıdan büyük bir avantaj sağlıyor. İster kişisel araç ister toplu araçları ile Ankara’nın her köşesine çok uygun sürelerde gitmek mümkün hale geliyor.