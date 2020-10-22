Ankara'da resmi nikah nasıl kıyılır? Ankara Nikah işlemleri ücreti ne kadar?

Ankara'da resmi nikah nasıl kıyılır? Nikah İşlemleri İçin Hangi Evraklar Gereklidir? Resmi nikah için belgelerin toplanmasının ardından, müsait nikah günü almak için, eşlerden birinin Ankara ve ilçesinde bulunduğu ikametgahına bağlı belediyeye bağlı evlendirme dairesine başvurmak gerekiyor.

Çiftler Ankara'nın Köylerinde yaşayanlar için ise evlilik başvurusunu köy muhtarlığına başvurusu yapılmaktadır. Evlenecek eşler tarafından hazırlanan zorunlu belgeleri onaylama ve resmi nikah kıyma işlemleri de yine köy muhtarı tarafından yapılabiliyor.

Önceki Soyadını Kullanmak İsteyen Kadınlar

Medeni kanununa göre Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen kadınlar; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi gereğince, Nikah memurluğunca verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

Önceki Eşin Soyadını Kullanma Durumuna göre Dul veya boşanmış kadın, önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirterek vukuatlı nüfus kayıt örneği başvuru belgesiyle getirmesi gerekmektedir.

Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlilik kolay olmadığı gibi evlenebilmek için de bazı şartları yerine getirmek gerekir. Birçok evrakın toplanması ve bir araya getirilmesi önceden çok zaman alsa da günümüzde E-Devlet kapısı sayesinde uyumlu hale getirilen birçok belediye bu işlemlerin tamamı olmasa da yine de sistem üzerinden bilgi toplayabilmeye imkan tanıyor. Bazı belgeleri E-Devlet üzerinden alabilmek henüz mümkün değil. Bunlar: evlenme beyannamesi, kimlik belgesi, fotoğraf ve sağlık raporu.

Evlenme Beyannamesi

Evlenmek için başvurulan belediyenin talebine göre iki veya dört kopya olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, doldurulması gereken bir formdur aslında. Evlendirme dairesine yapılacak müracaat sırasında düzenlenerek evlendirme memurlarınca onaylanır.

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

Son on yıl içinde çekilmiş fotoğraflı, T.C. kimlik numarası okunaklı olan kimliklerin fotokopisi istenmektedir. Nikah dairesine nüfus cüzdanının fotokopisi teslim edilir.

Vesikalık Fotoğraf

Nikah için fotoğraf olmazsa olmazdır. Fotoğraflar renkli ve önden, sivil giysilerle ve son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı. Kadınların alın, çene ve yüzlerinin açık olma zorunluluğu vardır. Başörtüsü engel değildir.

Nikah Sağlık Raporu

Gerekli belgelerden biri de evlilik sağlık raporudur. Eşlerin evliliklerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığının tespiti için istenir. Kan gruplarının belirlenmesi, cinsel yollarla bulaşan herhangi bir rahatsızlığın bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi için kan testleri yapılır.

Evlilik sağlık raporu bağlı olduğu bulunan aile hekimliğinden ücretsiz olarak alınabilir. Evlilik sağlık raporu özel hastanelerden alınamıyor. Özel hastanelerde tetkikler yapılabilir fakat mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorunda.

Evlilikte kan testinde nelere dikkat edilmeli?

Aile hekiminden alınan evlilik sağlık raporu için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Herhangi bir özel hastanede ya da bir devlet hastanesinde yaptırılan tetkikler ücretlidir. Ücretler, tetkiklerin yaptırıldığı kuruma göre farklılık gösterebilir.

Rapor için gerekli olan tetkikleri, devlete bağlı olan sağlık kuruluşlarında aile hekiminin yönlendirmesi ile yaptırırsanız herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Alınan evlilik sağlık raporunun geçerlilik süresi ise 6 ay olarak belirlenmiştir. Rapor alındıktan sonra 6 ay içinde evlilik başvurusu yapılmalıdır. Aksi halde sağlık raporu geçerliliğini yitireceğinden tekrar yaptırmanız gerekmektedir.