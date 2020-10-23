Azerbaycan’dan Gelen O Haber Tüm Türkiye’yi Sevindirip Göz Yaşlarına Boğdu! Tam 13 Bölge…

Konuya ilişkin olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den gerekli açıklamalar geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yapmış olduğu açıklamalar kapsamında 13 farklı köyün daha Ermenistan’ın işgalinden kurtulduğu öğrenildi.

Yapılan son dakika haberine göre Azerbaycan’ın 13 köyünün daha Ermenistan işgalinden kurtulmuş olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanından gelen açıklamalar pek çok vatandaşın coşkuyla sevinmesini sağladı. Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan’ın 13 köyünün daha işgalden kurtulduğu öğrenildi. İşte Azerbaycan’ın Ermenistan işgali ardından 13 köyün daha kurtarılması haberlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar…