Azerbaycan’dan Gelen O Haber Tüm Türkiye’yi Sevindirip Göz Yaşlarına Boğdu! Tam 13 Bölge…
Azerbaycan’dan gelen son dakika haberleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Azerbaycan'ın işgali ardından bazı yerlerin daha işgalden kurtulduğu haberi yayıldı. İşte Azerbaycan işgali ve işgalden kurtulan köylere ilişkin olarak son dakika haberinin merak edilen tüm detayları…
Konuya ilişkin olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den gerekli açıklamalar geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yapmış olduğu açıklamalar kapsamında 13 farklı köyün daha Ermenistan’ın işgalinden kurtulduğu öğrenildi.
Yapılan son dakika haberine göre Azerbaycan’ın 13 köyünün daha Ermenistan işgalinden kurtulmuş olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanından gelen açıklamalar pek çok vatandaşın coşkuyla sevinmesini sağladı. Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan’ın 13 köyünün daha işgalden kurtulduğu öğrenildi. İşte Azerbaycan’ın Ermenistan işgali ardından 13 köyün daha kurtarılması haberlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.